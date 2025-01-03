Sigara ve içkiye ÖTV zammı geldi: İşte zam oranı...

Bu oran doğrultusunda, eğer herhangi bir Cumhurbaşkanlığı kararı yayımlanmazsa, sigara ve alkollü içkilerden alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) de aynı oranda artırılacak.

Alkollü içkiler ve sigarada ÖTV oranı artırıldı. Sigara ve alkollü içkilere yüzde 7,56 ÖTV zammı geldi.

Sigaraya 2-2,5 Lira Zam Bekleniyor

Yeni artışlarla birlikte sigara fiyatlarında dikkat çeken değişiklikler yaşanacak. Örneğin, bir sigara paketinin asgari maktu vergi tutarı, 34,05 liradan 36,62 liraya yükseliyor. Buna ek olarak, sigaradan alınan maktu vergi tutarı ise 7,80 liradan 8,38 liraya çıkacak. Bu düzenlemenin ardından sigara fiyatlarına 2 ila 2,5 lira arasında zam yapılması öngörülüyor.

Vergi Artışı Satış Fiyatını Nasıl Etkiliyor?

Sigara maliyetindeki her 1 liralık artışın satış fiyatına etkisi, yapılan düzenlemeler sonrasında 5,2 lira olarak hesaplanıyor. Dolayısıyla, sigara firmalarının bu vergi artışını fiyatlara yansıtması durumunda, en düşük sigara fiyatlarının 70 liradan 72,5 liraya çıkması bekleniyor.

Rakıda Vergi Maliyeti 43,19 Lira Arttı

Alkollü içkilerde de ÖTV artışı dikkat çekiyor. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) açıkladığı yeni asgari maktu vergi tutarlarına göre, 1 litre rakının ÖTV’si 571,37 liradan 614,56 liraya yükseldi. Böylece, yüzde 45 alkol oranına sahip 1 litrelik rakının fiyatına vergi artışı nedeniyle ek 43,19 lira maliyet yansıyacak.

Akaryakıtta Farklı Düzenleme

Akaryakıt ÖTV’si ise yılın son günü yüzde 6 artırıldı ancak otomatik artış mekanizmasının 2025’in ilk yarısında devreye alınmaması kararlaştırıldı. Bu, sektörde bir nebze rahatlama sağlayabilir.

Kaynak: Ekonomim

Derleme: gazeteoku.com