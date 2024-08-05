Sigara Tiryakilerine Üzgün Haber: Sigara Fiyatlarına 5 Lira Zam!

Sigara içicilerini üzen bir gelişme yaşandı. Bugünden itibaren sigara fiyatlarına 5 lira zam yapıldı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından bu zammı duyurdu.

Philip Morris (PM) sigara grubunun en ucuz sigara paketi artık 69 TL, en pahalısı ise 77 TL olacak. Dündar, paylaşımında “Hayırlı olsun, PM sigara grubuna zam geldi.

Paket başı 5 lira” ifadelerini kullandı. Zam, 5 Ağustos 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak. Sigaraya yapılan bu son artış, tiryakilerin cebini biraz daha zorlayacak.