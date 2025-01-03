GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Ekonomi /

Sigara fiyatlarına okkalı zam; İşte 2025 Ocak güncel sigara fiyat listesi

Yeni yılın başlamasıyla birlikte sigara fiyatlarına yönelik artışlar, tiryakiler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

Sigara fiyatlarına okkalı zam; İşte 2025 Ocak güncel sigara fiyat listesi

Ocak 2025 itibarıyla sigara fiyatlarında güncellenen tarifeler, özellikle popüler markaları tercih eden kullanıcılar için önemli bir gündem maddesi haline geldi.

Peki, 2025 Ocak ayıyla birlikte hangi sigara markası ne kadar oldu? İşte Philip Morris, JTI, Winston ve BAT gibi sigara devlerinin güncel fiyatları…


Philip Morris Sigara Fiyatları

P Fiyatları:

N. Blue (Uzun): 81 TL
A. Blue Slims: 80 TL
N. Blue / A. Blue / Reserve: 79 TL
Midnight Blue: 76 TL
M. Red Long: 79 TL
M. Red / Touch: 77 TL
M. Touch Blue / Gray / White: 77 TL
M. Edge: 75 TL
M. Edge Blue / Sky: 74 TL
Muratti: 74 TL
Muratti Blu: 73 TL
Lark: 73 TL
Chesterfield: 72 TL
L&M: 72 TL
M. Roll 50 (Sarma T.): 110 TL

JTI Fiyatları:

Camel Slender: 68 TL
Camel Soft: 73 TL
Camel Deep Blue: 69 TL
Camel Black & White: 70 TL
Camel Yellow & Brown: 73 TL
LD Slims: 68 TL
LD Sigara: 68 TL
Monte Carlo Slender: 67 TL
Monte Carlo Slender D. Blue: 67 TL
Monte Carlo: 67 TL
Camel Yellow 100 (Gram): 165 TL
Sarmalık T. Ürünü: 165 TL

W Fiyatları:

Dark Blue & Deep Blue: 71 TL
Slender: 72 TL
Slender Blue: 72 TL
Standart: 75 TL
Slims: 80 TL
Slim Blue: 80 TL
Xsence: 82 TL
Blue: 71 TL

BAT Fiyatları:

D. Double Blue: 89 TL
Kent Switch D. Blue: 71 TL
Kent D. Range (Blue, Grey): 72 TL
Kent D. Blue / Switch: 73 TL
Kent Blue, White: 79 TL
Kent Slims: 82 TL
Rothmans (Tüm): 68 TL
Tekel 2000: 67 TL
Mavi 2000: 67 TL
Tekel 2001: 71 TL
Viceroy: 73 TL
Pall Mall: 73 TL
Maltepe & Samsun: 73 TL

Not: Sigara sağlığa zararlıdır.

Kaynak: Fiyat bilgileri, Ocak 2025 itibarıyla sektörel gelişmelere dayanarak hazırlanmıştır

ÇOK OKUNAN HABERLER
Herkesin evinde var sakın atmayın; İçinden 14-18-24 ayar altın çıkıyor Herkesin evinde var sakın atmayın; İçinden 14-18-24 ayar altın çıkıyor
SGK'sı 1991-2011 arasında olan yaşadı; Erken emeklilik 2160 3600 günle geldi SGK'sı 1991-2011 arasında olan yaşadı; Erken emeklilik 2160 3600 günle geldi
İbn-i Sina seneler önce söylemiş; Sarımsağı böyle yiyin İbn-i Sina seneler önce söylemiş; Sarımsağı böyle yiyin
Başvurmayan alamaz: Maaşı 14 bin lirayı aşan emekliye ödeme var Başvurmayan alamaz: Maaşı 14 bin lirayı aşan emekliye ödeme var
A, B, C, D ve E sınıfı ehliyeti olan milyonlar dikkat; O koşul kalkıyor A, B, C, D ve E sınıfı ehliyeti olan milyonlar dikkat; O koşul kalkıyor
İslam Memiş açık söyledi: Bunu yapan 2025 yılında turnayı gözünden vurur İslam Memiş açık söyledi: Bunu yapan 2025 yılında turnayı gözünden vurur
SON HABERLER
Başvurmayan alamaz: Maaşı 14 bin lirayı aşan emekliye ödeme var Başvurmayan alamaz: Maaşı 14 bin lirayı aşan emekliye ödeme var
A101'e Toshiba, Philips, JVC TV geliyor; A101 9 Ocak aktüel kataloğu süper A101'e Toshiba, Philips, JVC TV geliyor; A101 9 Ocak aktüel kataloğu süper
Grip ve soğuk algınlığını anında def ediyor; Her markette var Grip ve soğuk algınlığını anında def ediyor; Her markette var
Meğer hep yanlışmış; Bulaşık makinesine çatal kaşık ve bıçakları böyle koymayın Meğer hep yanlışmış; Bulaşık makinesine çatal kaşık ve bıçakları böyle koymayın
İstanbul'a fena kar geliyor! Prof. Dr. Orhan Şen net tarih verdi İstanbul'a fena kar geliyor! Prof. Dr. Orhan Şen net tarih verdi
Elinde Bitcoin ve kripto parası olanlar 20 Ocak tarihine dikkat! Elinde Bitcoin ve kripto parası olanlar 20 Ocak tarihine dikkat!
WhatsApp'a elveda deyin; Hangi Android telefonlar artık desteklenmiyor? WhatsApp'a elveda deyin; Hangi Android telefonlar artık desteklenmiyor?
Türkiye'nin yanı başında bilinmeyen büyük zenginlik Türkiye'nin yanı başında bilinmeyen büyük zenginlik