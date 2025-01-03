Sigara fiyatlarına okkalı zam; İşte 2025 Ocak güncel sigara fiyat listesi

Ocak 2025 itibarıyla sigara fiyatlarında güncellenen tarifeler, özellikle popüler markaları tercih eden kullanıcılar için önemli bir gündem maddesi haline geldi.

Peki, 2025 Ocak ayıyla birlikte hangi sigara markası ne kadar oldu? İşte Philip Morris, JTI, Winston ve BAT gibi sigara devlerinin güncel fiyatları…



Philip Morris Sigara Fiyatları

P Fiyatları:

N. Blue (Uzun): 81 TL

A. Blue Slims: 80 TL

N. Blue / A. Blue / Reserve: 79 TL

Midnight Blue: 76 TL

M. Red Long: 79 TL

M. Red / Touch: 77 TL

M. Touch Blue / Gray / White: 77 TL

M. Edge: 75 TL

M. Edge Blue / Sky: 74 TL

Muratti: 74 TL

Muratti Blu: 73 TL

Lark: 73 TL

Chesterfield: 72 TL

L&M: 72 TL

M. Roll 50 (Sarma T.): 110 TL



JTI Fiyatları:

Camel Slender: 68 TL

Camel Soft: 73 TL

Camel Deep Blue: 69 TL

Camel Black & White: 70 TL

Camel Yellow & Brown: 73 TL

LD Slims: 68 TL

LD Sigara: 68 TL

Monte Carlo Slender: 67 TL

Monte Carlo Slender D. Blue: 67 TL

Monte Carlo: 67 TL

Camel Yellow 100 (Gram): 165 TL

Sarmalık T. Ürünü: 165 TL



W Fiyatları:

Dark Blue & Deep Blue: 71 TL

Slender: 72 TL

Slender Blue: 72 TL

Standart: 75 TL

Slims: 80 TL

Slim Blue: 80 TL

Xsence: 82 TL

Blue: 71 TL

BAT Fiyatları:

D. Double Blue: 89 TL

Kent Switch D. Blue: 71 TL

Kent D. Range (Blue, Grey): 72 TL

Kent D. Blue / Switch: 73 TL

Kent Blue, White: 79 TL

Kent Slims: 82 TL

Rothmans (Tüm): 68 TL

Tekel 2000: 67 TL

Mavi 2000: 67 TL

Tekel 2001: 71 TL

Viceroy: 73 TL

Pall Mall: 73 TL

Maltepe & Samsun: 73 TL

Not: Sigara sağlığa zararlıdır.

Kaynak: Fiyat bilgileri, Ocak 2025 itibarıyla sektörel gelişmelere dayanarak hazırlanmıştır