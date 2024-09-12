Sigara fiyatlarına okkalı yeni zam! En ucuz sigara 65 TL oldu

Türkiye Tekel Bayileri Dayanışma Derneği Başkanı Erol Dündar'ın sosyal medya hesabından duyurduğu son zam haberi Imperial Tobacco grubunu da etkiledi. Bu zamla birlikte birçok marka ve tütün ürününün fiyat listelerinde önemli değişiklikler yaşandı. Özellikle Imperial Tobacco grubu sigaralarındaki fiyat artışları dikkat çekti. Philip Morris, JTI ve BAT gruplarının ardından Imperial Tobacco da zam kararını açıklayarak yeni fiyat listesi yayınladı.

En Ucuz ve En Pahalı Sigara Fiyatları Ne Kadar?

Zamla birlikte Imperial Tobacco grubunda en ucuz sigara 65 TL olurken, en pahalı sigara 80 TL'ye çıktı. Grubun en pahalı tütün ürünü 105 TL'den satışa sunulmaya başlandı. Bu fiyat artışları tütün tüketicilerini bir kez daha baskı altına alacak gibi görünüyor. Sigara tüketiminin artan maliyetleri sigara alışkanlığı olan vatandaşları düşündürüyor.

Imperial Tobacco Group Güncel Sigara Fiyat Listesi

İşte Imperial Tobacco grubu sigaralarının fiyat artışı sonrası güncel fiyat listesi:

Davidoff Slims (Fildişi, Beyaz): 80 TL

Davidoff (Bordo, Fildişi, Beyaz): 80 TL

Davidoff C Line Blue: 75 TL

Bianca: 78 TL

Polo (Mavi, Gri): 68 TL

West (Lacivert, Gri, Beyaz): 65 TL

Bu güncel listeye göre Imperial Tobacco grubunda en düşük sigara fiyatı 65 TL, en yüksek ise 80 TL. Ancak grubun tütün ürünü, fiyatını 105 TL'ye çıkararak en yüksek fiyata ulaşan ürün olarak öne çıkıyor.

Ardışık Sigara Fiyat Artışları

Eylül ayında sigara fiyat artış haberleri üst üste gündeme geldi. Philip Morris, JTI ve BAT gibi büyük gruplar üst üste fiyat artış açıklamaları yaparken son fiyat artış haberi Imperial Tobacco grubundan geldi. Tüketicilerin bütçelerini zorlayan bu fiyat artışlarının, aynı zamanda tütün tüketimine yönelik vergilendirme politikalarının da bir sonucu olduğu değerlendiriliyor.