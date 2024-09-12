GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
SON DAKİKA
ERKEN EMEKLİLİK AÇIKLANDI Haberin devamı.
Anasayfa / Ekonomi /

Sigara fiyatlarına okkalı yeni zam! En ucuz sigara 65 TL oldu

Sigara zamları son dakika haberleriyle yeniden gündemde. Özellikle Türkiye'deki sigara tüketicilerini yakından ilgilendiren bu gelişme sosyal medyada da geniş yankı buldu.

Sigara fiyatlarına okkalı yeni zam! En ucuz sigara 65 TL oldu

Türkiye Tekel Bayileri Dayanışma Derneği Başkanı Erol Dündar'ın sosyal medya hesabından duyurduğu son zam haberi Imperial Tobacco grubunu da etkiledi. Bu zamla birlikte birçok marka ve tütün ürününün fiyat listelerinde önemli değişiklikler yaşandı. Özellikle Imperial Tobacco grubu sigaralarındaki fiyat artışları dikkat çekti. Philip Morris, JTI ve BAT gruplarının ardından Imperial Tobacco da zam kararını açıklayarak yeni fiyat listesi yayınladı.

En Ucuz ve En Pahalı Sigara Fiyatları Ne Kadar?

Zamla birlikte Imperial Tobacco grubunda en ucuz sigara 65 TL olurken, en pahalı sigara 80 TL'ye çıktı. Grubun en pahalı tütün ürünü 105 TL'den satışa sunulmaya başlandı. Bu fiyat artışları tütün tüketicilerini bir kez daha baskı altına alacak gibi görünüyor. Sigara tüketiminin artan maliyetleri sigara alışkanlığı olan vatandaşları düşündürüyor.

Imperial Tobacco Group Güncel Sigara Fiyat Listesi

İşte Imperial Tobacco grubu sigaralarının fiyat artışı sonrası güncel fiyat listesi:

Davidoff Slims (Fildişi, Beyaz): 80 TL
Davidoff (Bordo, Fildişi, Beyaz): 80 TL
Davidoff C Line Blue: 75 TL
Bianca: 78 TL
Polo (Mavi, Gri): 68 TL
West (Lacivert, Gri, Beyaz): 65 TL

Bu güncel listeye göre Imperial Tobacco grubunda en düşük sigara fiyatı 65 TL, en yüksek ise 80 TL. Ancak grubun tütün ürünü, fiyatını 105 TL'ye çıkararak en yüksek fiyata ulaşan ürün olarak öne çıkıyor.

Ardışık Sigara Fiyat Artışları

Eylül ayında sigara fiyat artış haberleri üst üste gündeme geldi. Philip Morris, JTI ve BAT gibi büyük gruplar üst üste fiyat artış açıklamaları yaparken son fiyat artış haberi Imperial Tobacco grubundan geldi. Tüketicilerin bütçelerini zorlayan bu fiyat artışlarının, aynı zamanda tütün tüketimine yönelik vergilendirme politikalarının da bir sonucu olduğu değerlendiriliyor.

ÇOK OKUNAN HABERLER
Emekliye müjdeler geldi... 16 milyon 880 bin emekliye müjdeler geldi! 20 bin TL nakit ödeme olacak! Emekliye müjdeler geldi... 16 milyon 880 bin emekliye müjdeler geldi! 20 bin TL nakit ödeme olacak!
TBMM Sızdı! Bankalardaki Tüm Borçlar Ödenecek, 15000 TL Üzerinde Borcu Olanlar İçin Geçerli Olacak TBMM Sızdı! Bankalardaki Tüm Borçlar Ödenecek, 15000 TL Üzerinde Borcu Olanlar İçin Geçerli Olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıklama Yaptı! EMEKLİLERE Ek Zam Onayı Verildi! 15 Eylül'den Sonra DEĞİŞECEK! Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıklama Yaptı! EMEKLİLERE Ek Zam Onayı Verildi! 15 Eylül'den Sonra DEĞİŞECEK!
SSK ve Bağkur emeklisine 7500 TL ödeme haberi geldi! Bu haber sonrası ödemeler başladı! SSK ve Bağkur emeklisine 7500 TL ödeme haberi geldi! Bu haber sonrası ödemeler başladı!
Ziraat bankası hesabı olanlar dikkat! Bugünden sonra ek ödeme almak için bankaya gitmenize gerek yok! Ziraat bankası hesabı olanlar dikkat! Bugünden sonra ek ödeme almak için bankaya gitmenize gerek yok!
Ziraat Bankası HESABI Olan EMEKLİLER Dikkat: Bankadan Yapılan Açıklamada, 90.000 TL Net Ödeme Var! Ziraat Bankası HESABI Olan EMEKLİLER Dikkat: Bankadan Yapılan Açıklamada, 90.000 TL Net Ödeme Var!
SON HABERLER
CUMHURBAŞKANI AÇIKLADI! 29 Ekim'de 5000 TL İkramiye Verilecek mi? Belli Oldu! CUMHURBAŞKANI AÇIKLADI! 29 Ekim'de 5000 TL İkramiye Verilecek mi? Belli Oldu!
İçişleri Bakanlığı'ndan Kritik Uyarı: Eski Ehliyetler İçin Son Tarih Geldi! İçişleri Bakanlığı'ndan Kritik Uyarı: Eski Ehliyetler İçin Son Tarih Geldi!
EYT olmadan ERKEN EMEKLİLİK artık mümkün olacak! Gün sayısı önemli olmadan, Dilekçe verilecek! EYT olmadan ERKEN EMEKLİLİK artık mümkün olacak! Gün sayısı önemli olmadan, Dilekçe verilecek!
Ziraat Bankası Emekliye 93000 TL Verdi! Ziraat Bankası Emekliye 93000 TL Verdi!
12 Milyon 984 Bin EMEKLİYE Ek Ödeme Verilecek! 17600 TL Ödeme Verileceği Açıklandı! 12 Milyon 984 Bin EMEKLİYE Ek Ödeme Verilecek! 17600 TL Ödeme Verileceği Açıklandı!
PTT'de kuyruklar oluştu! Pazartesi kuyruklar 2 kat olacak! Bu ay tekrardan 40 bin TL ödeme verilecek! PTT'de kuyruklar oluştu! Pazartesi kuyruklar 2 kat olacak! Bu ay tekrardan 40 bin TL ödeme verilecek!
Garanti BBVA Bankası İlk Müşteri Olanlara, 100.000 TL Gelir Belgesiz, Şartsız, Kefilsiz Hemen KREDİ Verecek Garanti BBVA Bankası İlk Müşteri Olanlara, 100.000 TL Gelir Belgesiz, Şartsız, Kefilsiz Hemen KREDİ Verecek
Cumhurbaşkanı Bu Akşam Açıkladı! Devlet Destekli Olarak Her Vatandaşa 11.000 TL Ödenecek Cumhurbaşkanı Bu Akşam Açıkladı! Devlet Destekli Olarak Her Vatandaşa 11.000 TL Ödenecek