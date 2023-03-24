Sıfır ve İkinci El Araba Almak Çok Kolay Olacak!

Ön ödeme yapacağınız yeterli finansman olmasa bile taşıt kredisinden anında yararlanarak aracınıza kavuşabilirsiniz.

Araç için yeterli bir finansman gücüne sahip olmasanız bile tarafınıza sunulacak taşıt kredisiyle istediğiniz araca doğrudan sahip olmaya başlayacaksınız. Sıfır ya da ikinci el araç kullanımlarının gönül rahatlığıyla yapılmasını sağlayacaksınız. Uygun vade oranlarının yer aldığı kredi paketleri içerisinde araç kredisinin de yer aldığını söylemek mümkün. Böylelikle araç kredisine başvurarak istediğiniz en güzel kredi fırsatlarından yararlanın. Bireysel taşıt kredisi sayesinde ihtiyaç duyduğunuz nakdi çözümden yararlanmaya başlamış olacaksınız.

Yapı Kredi müşterisi olanların istedikleri finansman araç kredisi adı altında en güzel şekilde sağlanmaya başlanmış olacak. Kredinizi bundan sonra anında kullanmak, kolayca kredi başvuru hizmetlerinden yararlanmak mümkün olacak. Yapı Kredi ile istediğiniz en güzel finansman çözümlerinden yararlanmak için tam zamanı. Taşıt kredisi ile ilgişi herhangi bir istemediğiniz engel durumu çıkmaması ve kredinizi sıkıntısız şekilde kullanmanız açısından istenen finansal çözüm sağlanacak.



Araç Alacakların Kredi Miktarları Belirlendi!

Sıfır ve ikinci el araçlarla ilgili verilecek kredi miktarları bellli oldu. Araçla ilgili ne kadar kredi verilecek diye bakıldığında 400 bin TL’den başlayan krediler ihtiyaca göre daha yüksek oranda verilecek. 0-400.000 TL aralığında verilecek kredilerde vade sayısı 48 ay şeklinde belirlenmiştir. 0-400 bin TL şeklinde bir kredi kullanımı yapacak kişiler için kredinin vade sayısı 48 ay şeklinde olacak. 400-800 bin TL aralığında kredi için tutarın %50 isi 36 ay vade içerisinde ödenmesi istenecek. 800-1.200.000 TL aralığında verilecek araç kredileri için %30’una kadar 24 ay vadeyle kullanma imkanı sağlanıyor.

Taşıt kredilerinin hesaplama işlemlerini Yapı Kredi resmi internet sayfası aracılığıyla yapmanız mümkün olacak. Bu sayede banka tarafından ne kadar kredi kolaylığı sağlanacak olduğunu öğreneceksiniz. Taşıt kredi limitinden vade sayısına göre tutarı belirleyerek kullanma imkanına sahip olacaksınız.

Yapı Kredi Taşıt Kredi Başvuru İşlemleri

Yapı Kredi taşıt kredi başvuru işlemleri yaparak ihtiyacınız olan nakdi çözümlerden yararlanmaya başlamış olacaksınız. Sıfır KM araç sahibi olmak isteyenler için başvuru sırasında proforma fatura, araç ruhsatı, TC kimlik belgesi, geçici kayıt belgesi gerekiyor. Otomobil kredi başvurularını yaparak gelir belgenizle birlikte bankaya müracaat edebilirsiniz. Gelir belgeniz olmadan taşıt kredisinden yararlanmak mümkün olmayacağı gibi bankanın da bu kriter üzerinde durduğunu söylemeliyiz. Gelir belgeniz ile birlikte hemen taşıt kredisinden yararlanmak için başvurularınızı bekleme yapmadan yapmaya başlayın.

Sıfır Araçlarda Kredi Miktarları Belirlendi!

Sıfır araçlardaki kredi miktarlarını belirleyen Yapı Kredi, satın alacak olduğunuz araca göre bir limit belirlemesi yapıyor. Aracın fatura değeri baz alınarak taşıt kredisi ile ilgili verilecek tutarlar değişkenlik gösteriyor. Taşıt kredisinde verilecek tutarlar ne kadar diye bakıldığında en az verilecek limit 400 bin TL olduğunu söylemeliyiz. 400 bin TL ve üzerinde taşıt kredisi verecek bankanın kredi olanaklarından yararlanmak için başvurularınızı yapmaya başlayın. 48 ay vadeye kadar çıkacak ödeme tablosu sayesinde, borçların sıkıntıya girmeden daha da kolay şekilde ödenmesini sağlamaya başlayın.

Sıfır ya da ikinci araç ihtyaçlarınız söz konusu olduğu zaman tek yapmanız gereken Yapı Kredi bankasına başvurmanız olacak. Yapı Kredi bankasına hemen başvuru yaparak kredilerinizin daha sorunsuz şekilde kullanılmasını sağlayın. İstediğiniz sıfır ya da ikinci el araçları kolayca satın alın.