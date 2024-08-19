Sıfır ve 2. el otomobil fiyatlarına okkalı zam yaklaştı: İşte sebebi

Bu zorunluluk öncesinde, otomotiv sektörü elde kalan stokları eritmek için büyük indirim kampanyaları düzenliyor. Kampanyaların sona ermesine az bir zaman kala, galerilerdeki araçlar rekor düzeyde indirimlerle satışa sunuluyor.

Sıfır Araçlarda Güvenlik Paketi Dönemi Başlıyor

Yakın zamanda yürürlüğe girecek olan güvenlik paketi zorunluluğu, otomotiv sektöründe önemli değişikliklere neden olacak. Otomotiv şirketleri, zorunluluğun başlamasıyla birlikte kampanyalarını sonlandıracaklarını duyurdu. Bu durum, galerilerde güvenlik özelliklerine sahip olmayan araçların uygun fiyatlarla satılmasına olanak tanıyor.

Galeri sahibi Halil Güçlü, ATV Haber'e yaptığı açıklamada, "Artık bayilerin stoklarını eritmeleri için son fırsatlar olduğunu gösteriyor. Bu önümüzdeki iki hafta o yüzden sıfır araçlarda büyük kampanyalar bekliyoruz" dedi ve ekledi: "Kampanyaların bitmesiyle birlikte, fiyatların artacağını ve bu durumun ikinci el piyasasına da yansıyacağını öngörüyoruz."

İkinci El Piyasası: Durgunluktan İndirime

Sıfır araçlardaki kampanyaların bir diğer etkisi ise ikinci el piyasasında yaşandı. Uzun süredir durgunluk yaşayan ikinci el araç piyasası, yeni kampanyalarla birlikte hareketlendi. Galeriler, elde kalan ikinci el araçları satabilmek için indirimlere başladı. Bu durum, ikinci el araç arayanlar için de cazip fırsatlar sunuyor.

Fiyatlar Neden Artacak?

Zorunlu güvenlik paketine sahip yeni araçlar piyasaya sürüldüğünde, sıfır araç fiyatlarının yüzde 10 ila 15 arasında artması bekleniyor. Otocenter Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kayatuzu, "Zorunlu güvenlik paketinde olmayan araçlar kampanyalı olarak satılmaya devam ediliyor. Araç almak isteyenlerin bu fırsat olan rakamlardan yararlanmalarını tavsiye ederim" şeklinde konuştu.

Bu fiyat artışının, ikinci el araç piyasasına da sıçraması ve orada da benzer oranlarda artışlara yol açması muhtemel. Dolayısıyla, araç almayı düşünenler için mevcut kampanyaların değerlendirilmesi büyük önem taşıyor.

Kaynak: ATV HABER

Derleme: Gazeteoku