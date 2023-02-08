Sıfır Faizli Kredi Limiti 100 Bin Liradan 350 Bin Liraya Arttırıldı! Başvuranlar Yararlanabilecek

Kredi faizlerinin her geçen gün arttığı ülkemizde, ihtiyaçlarını karşılamak için kredi kullanmak isteyen vatandaşların sayısı da yükselişte. Ancak bankaların faizleri vatandaşların maddi gücünü aştığı için herkes devletten düşük faizli kredi vermesini bekliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de vatandaşların bu ihtiyacını fark ettikleri için 1 Milyon İstihdam Projesi’ni ortaya koydu ve konuyla ilgili detaylı açıklamalarda bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı olan Nureddin Nebati tarafından yapılan açıklamada son 20 yıldan beri hayata geçirdikleri tüm politikaların merkezinde insan olduğunun altı çizildi. Yaklaşık 1 sene önce uygulamaya koydukları Türkiye ekonomi modelinde de aynı anlayışın kurgulandığını yani insan odaklı olduğunu belirtti. Model kapsamında almaya devam ettikleri kararlarda ülkenin yatırımlarını, üretimini ve ihracatını artırarak sürdürülebilir bir büyümeyi hedeflemekte olduklarını söyledi.

Bakan Nebati, küresel ölçekte yaşanan sarsıntılara rağmen Türkiye’nin şu an istihdam, yatırım, üretim, ihracat ve büyüme konusunda dünyadan pozitif olarak ayrışmayı başardığını dile getirdi. Diğer ülkelerin ekonomilerden farklı olarak, istihdamı azaltacak uygulamalardan kaçınarak, yeni iş imkanlarının sağlanmasına odaklanmış olmalarının bu ayrışmanın temel nedeni olduğunu belirtti. Başarılı işletmelerin kurulması ve nitelikli istihdamın sağlanması için girişimcilik ekosistemine katkı sağlandığını söyledi.

DEVLET SIFIR FAİZLİ KREDİ VERECEK

Konuşmasını sonlandırırken sıfır faizli kredi bekleyen vatandaşlara da müjdeli haberi verdi. Halkbank tarafından genç girişimcilere verilen 0 faizli kredinin limitini 100 bin liradan 350 bin liraya yükselttiklerini açıkladı. Bunun yanı sıra yaş sınırını da 30’dan 35’e kadar çıkardıklarını müjdeledi. Halkbank’ı da bu başarılı çalışmaları için tebrik ettiğini söyleyerek sözlerini noktaladı.

HALKBANK SIFIR FAİZLİ GENÇ GİRİŞİMCİ KREDİSİ

Halkbank’ın resmi internet sitesinde paylaşılan bilgilere göre, üniversitelerin yüksekokul ya da fakültelerinden mezun, mezun olduğu bölümle ilgili herhangi bir iş tecrübesi olmayan ve bu alanda kendi işini kurmak isteyen veya kendi işini kurmuş olan 35 yaşını aşmamış girişimciler bu krediden yararlanabiliyor.

Örnek vermek gerekirse diş hekimliği mezunu olan yeni bir diş doktorunun muayenehane, eczacılık fakültesinden mezun olan kişinin eczane, hukuk okumuş ve mezun olmuş kişinin hukuk bürosu, okul öncesi mezunu bir kişinin anaokulu ve mimarlık mezunu bir kişinin de mimarlık bürosu açmak için bu krediyi kullanması mümkün oluyor.

Kredinin limiti 350.000 lira olarak açıklandı. Aylık eşit taksitli işletme kredisi olarak verilecek bu kredinin 12 ay anapara ödemesiz dönemi olacağı müjdelendi ve 60 aya varan vade seçenekleri sunulacağı duyuruldu.

Söz konusu kredi kampanyasından yararlanmak isteyen vatandaşların kendilerine en yakın Halkbank şubelerine giderek başvuru yapması gerektiği belirtildi. Dileyen vatandaşların da Halkbank’ın çağrı merkezini arayarak kredi hakkında detaylı bilgi alabileceği söylendi. Başvuru yapmaya gidecek olan kişilerin başvuru için gerekli olacak temel evrakları da yanına alması gerektiği vurgulandı.