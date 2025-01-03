Sıfır araçlara okkalı zam; Böylesi yapılmamıştı

BYD, Honda, Toyota, Lexus ve Opel gibi önde gelen otomobil markaları, Ocak ayı itibarıyla güncellenmiş fiyat listelerini açıkladı. Fiyat artış oranları, markalar arasında farklılık göstererek %0,4 ile %3,39 arasında değişiyor.

Eski Modellerde de Artış Var

Özellikle bir önceki yılın modellerinde de fiyat artışları gözlemlendi. Uzmanlara göre bu durum, stok yönetimi stratejileri ve tüketici talebiyle doğrudan bağlantılı.

Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, araç fiyatlarındaki bu artışların beklenen bir gelişme olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Şu ana kadar fiyat artışı ortalaması %3,5 seviyesinde. Önümüzdeki haftalarda diğer markalardan da benzer güncellemeler göreceğiz.”

2025 Yılında Otomotivde Zor Dönem

Yalçın, 2025'in otomotiv sektörü için zorlu bir yıl olacağını, ekonomik dalgalanmalar, döviz kuru değişimleri ve kredi erişimi gibi faktörlerin sektörü yakından etkileyeceğini ifade etti. Ayrıca, bu yıl pazara sunulacak yeni modellerin de fiyat dinamiklerini değiştirebileceğini vurguladı.

Satışlar 1 Milyon Adetin Altına Düşmeyecek

Hafif ticari araçlarla birlikte toplam otomobil satışlarının bir milyon adetlik sınırın altına düşmeyeceği tahmin ediliyor. Ancak rekabetin yoğun olduğu ve tüketicilerin fiyat artışları nedeniyle alım kararlarını dikkatle değerlendireceği bir yıl olacağı öngörülüyor.

Fiyat Artışlarının Sebepleri

Döviz Kuru Dalgalanmaları: Özellikle ithal araç fiyatlarını doğrudan etkiliyor.

Faiz Oranları: Araç kredilerine erişim maliyetini artırıyor.

Talep ve Arz Dengesi: Stok yönetimi ve yüksek talep fiyat artışlarını tetikliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi