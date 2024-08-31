SICAK GELİŞME: 2025 Asgari Ücret Zammı Noktası Virgülüne Belli Oldu!

2025 asgari ücret zammı çalışanlar tarafından şimdiden araştırılıyor. Temmuz ayında asgari ücretle çalışanlar geçim sıkıntısı yaşadıklarını sık sık hatırlatarak hükümetten zam beklemişti. Ancak beklenen ara zam ne yazık ki verilmedi. Bir kötü haberde Ocak 2025 asgari ücret zammı için geldi. Uluslararası Para Fonu IMF, Türkiye için 2025 asgari ücret zammı önerisini açıkladı. Fakat rakamı duyan asgari ücretlinin morali bozulacak. Peki 2025'te yeni asgari ücret ne kadar olacak? Ocakta asgari ücrete yüzde kaç zam gelecek? Ocak 2025 asgari ücret zammı ile ilgili detaylar haberimizde…

Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılmaması milyonlarca çalışanı üzmüştü. Bu nedenle de çalışanların 2025 asgari ücret zammı hesapları şimdiden başladı. Yeni asgari ücretin 25.000 TL seviyelerine çıkarılması bekleniyor. Ancak IMF’den Türkiye için yapılan asgari ücret zammı önerisi çalışanları adeta yıkacak. Peki 2025 asgari ücret zammı ne kadar olacak? 2025 asgari ücret zammı oranı ne?

2025 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

8 milyondan fazla asgari ücretle çalışan 2025 asgari ücret zammı ne kadar olacak sorusuna yanıt arıyor. Temmuz ayında bekledikleri ara zammı alamayan asgari ücretliler gözünü Yeni yıla çevirdi. Uluslararası Para Fonu IMF ise Asgari ücretli çalışanları üzecek bir öneride bulundu. Türkiye için asgari ücret zammı önerisini yayınlayan IMF, raporda enflasyonla ilgili kritik rakamlara da yer verdi.

IMF’NİN TÜRKİYE’YE ASGARİ ÜCRET ZAMMI TAVSİYESİ

IMF tarafından hazırlanan raporda Türkiye'ye yönelik özellikle 2025 yılı için asgari ücret zammı tavsiyesi dikkat çekti. Raporda Türkiye'nin hala yüksek olan enflasyon ataleti ile mücadele etmesi gerektiği belirtilirken asgari ücretlilere yönelik 2 ayrı tavsiye dikkat çekti.

IMF'nin raporunda, Türkiye'nin asgari ücreti yıllık ve ileriye dönük enflasyona göre belirlemesi gerektiği ifade edildi.

Raporun devamında ise göreli fiyatlar ayarlandıktan sonra, geriye dönük endekslemenin durdurulması gerektiği ve kamu sektörü tarafından yönetilen fiyatların üretim ve bakım maliyetleri ile uyumlu hale getirilmesi gerektiği vurgulandı.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI YÜZDE 14 MÜ OLACAK?

IMF’nin 2025 asgari ücret önerisi sonrası asgari ücret zammı merak konusu oldu. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 2024 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 38-42 aralığında açıkladı. Ancak IMF'nin 2025 sonu için tahmini ise yüzde 7-21 aralığında oldu.

Bu tahminlere göre asgari ücret zammı yüzde 14 olarak hesaplandı. Ancak Türkiye'de şu anda bile açlık sınırı 19.271 TL. Eğer Asgari ücrete yüzde 14 oranında zam yapılırsa şu anki açlık sınırına ancak yetişecek.

ASGARİ ÜCRET İÇİN 19 BİN 382 LİRA İDDİASI

2025 asgari ücret zammı IMF tarafından yapılan önerilere göre gerçekleşirse asgari ücrete yüzde 14 zam gelecek. Bu durumda da 2025'te net asgari ücret 19 bin 382 lira 28 kuruş olacak.

Fakat asgari ücretle çalışanlar bu rakamdan memnun değil ve Moraller son derece bozulmuş durumda. Asgari ücretlinin 2025 yılında verilecek asgari ücret için talebi ise 25.000 TL oldu.