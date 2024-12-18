SGK'ya başvuran 49.783 TL toplu ödeme alacak! Çalışanlara büyük avantaj geldi

Bu kapsamda, sigortalı çalışan kadınlara doğum paraları ve yardımları geri ödemesiz şekilde sunulacak. Detaylar ve başvuru koşullarına dair bilgiler haberimizin devamında yer alıyor.

SGK Toplu Ödeme Desteği

SGK’nın yapmış olduğu açıklamaya göre, sigortalı çalışan ve doğum yapan kadınlara, PTT aracılığıyla 49.783 TL tutarında toplu bir ödeme yapılacak. Bu ödeme tamamen geri ödemesiz olarak sağlanıyor. Destekten faydalanabilmek için ise şu şartların yerine getirilmesi gerekiyor:

Kadının tam zamanlı çalışıyor olması.

Son 180 gün içerisinde sigorta primlerinin yatmış olması.

2024 Yılı İçin Doğum Paraları

2024 yılında asgari ücretle çalışan bir annenin doğum yapması durumunda alabileceği doğum paralarının detayları da belli oldu.

112 gün hesaplaması baz alındığında, asgari ücretle çalışan bir anne, 49.783 TL doğum parası alabilecek. Ayrıca, annenin çalışıp çalışmadığına bakılmaksızın şu doğum yardımları da ödeniyor:

İlk çocuk için: 300 TL

İkinci çocuk için: 400 TL

Ücüncü ve sonraki çocuklar için: 600 TL

Başvuru ve Ödeme Süreci

Toplu ödemelerden yararlanmak isteyen annelerin SGK’ya dilekçe ile başvuru yapması gerekiyor. Doğum izni parası ise annenin İşe döndüktün sonra PTT veya banka hesabı aracılığıyla ödeniyor.

Başvuru yapabilmek için annelere doğum sonrası 1 yıllık süre tanınıyor. Doğum yardımı başvuruları ve toplu ödeme detayları, SGK’nın resmi internet sitesi ve PTT şubelerinden takip edilebiliyor.

Bu toplu ödemeler, ekonomik anlamda zorluk çeken ya da doğum sonrası masrafları karşılamada desteğe ihtiyaç duyan anneler için büyük bir kolaylık sağlıyor. Özellikle PTT aracılığıyla kolay ulaşılabilir hale gelen bu yardımlar, annelerin maddi yükünü hafifletmeyi amaçlıyor.

Kaynak: SGK Resmi Sitesi

Derleme: Gazeteoku.com