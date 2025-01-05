SGK'sı 1991-2011 arasında olan yaşadı; Erken emeklilik 2160 3600 günle geldi

Bu düzenlemeler, özellikle 1991-2011 yılları arasında sigortalı olanları ilgilendiren fırsatlarla dikkat çekiyor. SGK, 2160 gün ve 3600 gün primle erken emeklilik hakkı tanıyan koşulları açıklamış bulunuyor. İşte detaylar...



Erken Emeklilik Şartları

SGK’nın sağladığı erken emeklilik fırsatları, belirli koşulları sağlayan çalışanlar için geçerlidir. Bu haklardan yararlanabilmek için sigorta başlangıç tarihi, prim ödeme gün sayısı ve özel durumlar belirleyici olmaktadır. İşte erken emeklilik imkânı oluşturan durumlar:

1. Kadınlar İçin Çocuk Borçlanması

Kadın çalışanlar, doğum borçlanması yoluyla erken emeklilik hakkı kazanabilirler.

3 Çocuk İçin 2160 Gün: Sigortalı olduktan sonra doğan her çocuk için 720 gün (2 yıl) borçlanma yapılabiliyor. Bu da toplamda 2160 güne (6 yıl) kadar prim günü kazandırıyor.

Şartlar: Doğumların, sigortalı olunan tarihten sonra gerçekleşmiş olması gerekiyor. Ayrıca, bu hak yaşı ve yılı dolmuş anneler için büyük bir avantaj sunuyor.

2. 3600 Gün ve 15 Yıl Şartı

Sigorta başlangıç tarihi 1991-2011 arasında olan çalışanlar için 3600 gün prim ve 15 yıl sigortalılık süresi tamamlandığında emeklilik hakkı doğabilir.

Yaş Şartı: Kadınlar için 58 yaş, erkekler için ise 60 yaş ve üzeri şartı aranmaktadır.

Kimler Yararlanabilir? Bu şart, özellikle 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan çalışanlar için geçerlidir.

3. Engelli Çalışanlar İçin Vergi İndirimi ve Özel Koşullar

Engelli çalışanlar için erken emeklilikte yaş şartı aranmaz.

Engellilik Oranı: En az %40 engellilik oranına sahip çalışanlar, vergi indirimi alarak emeklilik hakkından faydalanabilir.

Prim ve Süre: İşe giriş tarihine göre değişmekle birlikte, 15 yıl 3600 gün ile başlayarak, 18 yıl 4680 gün arasında emeklilik hakkı tanınmaktadır.

4. Özel Meslek Grupları İçin Erken Emeklilik

SGK’nın belirlediği bazı riskli meslek gruplarında çalışan bireyler, sigorta sürelerine ek gün ilave edilerek erken emeklilik hakkı kazanabilirler.

Kimler Yararlanabilir? Ağır ve tehlikeli işlerde çalışanlar (madenciler, kimya sektörü çalışanları vb.) bu haklardan faydalanabilir.





SGK’nın Yeni Düzenlemeleri Neler Sunuyor?

SGK, erken emeklilik süreçlerini kolaylaştırmak için zaman zaman yeni düzenlemeler ve güncellemeler yapmaktadır. Bu düzenlemeler kapsamında:

Kadınlara yönelik çocuk borçlanması detaylandırılmış,

Engelli bireylerin emeklilik süreçleri hızlandırılmış,

Riskli meslek grupları için özel avantajlar sağlanmıştır.





Erken Emeklilikten Nasıl Yararlanılır?

Erken emeklilik şartlarını yerine getirdiğinizi düşünüyorsanız, Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurarak gerekli işlemleri başlatabilirsiniz. Detaylı bilgi almak için SGK il ve ilçe müdürlükleri ile iletişime geçebilir ya da resmi web sitesi üzerinden duyuruları takip edebilirsiniz.

Kaynaklar:

Gazete Oku

SGK Resmi Web Sitesi