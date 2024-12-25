SGK'lılara double müjde; İntibak ve seyyanen zam!

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) görüşülen İntibak Yasası ve seyyanen ek 10 puanlık zam düzenlemesi, milyonlarca emekliyi doğrudan ilgilendiren önemli adımlar olarak öne çıkıyor. Bu düzenlemeler, emekli maaşları arasındaki adaletsizliği gidermeyi ve tüm emeklilere refah artışı sağlamayı hedefliyor.

İntibak Yasası: Maaş Adaleti Sağlanıyor

Özellikle 2000 yılı öncesinde emekli olanların maaşları ile 2000 yılı sonrasında emekli olanların maaşları arasındaki fark, uzun zamandır emeklilerin gündemindeydi. Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız’ın TBMM’ye sunduğu İntibak Yasası teklifi, bu maaş farkını gidermeye yönelik tarihi bir adım olarak dikkat çekiyor.

2000 yılı öncesi ve sonrası emekli olanlar arasındaki maaş farkını eşitlemek.

Yaklaşık 16 milyon emekliyi ilgilendiren bu düzenleme, maaşlara doğrudan yansıyacak ve adalet sağlanacak.

Seyyanen Ek 10 Puanlık Zam

İntibak Yasası’nın yanı sıra, tüm emeklilere yönelik seyyanen ek 10 puanlık zam da büyük bir beklentiyi karşılıyor.

Kimleri Kapsıyor?

2000 yılı sonrası emekli olanlar da dahil olmak üzere tüm emekliler.

Faydası Ne? Bu artışla, emeklilerin yaşam standartlarının yükseltilmesi hedefleniyor.

Ocak 2025: Emekliler için Güçlü Bir Başlangıç

Yeni düzenleme Ocak ayından itibaren yürürlüğe girecek ve maaş artışları doğrudan hesaplara yansıyacak. Emekliler, yeni yılda ekonomik olarak rahat bir nefes alacak.

Kaynak: TBMM Resmi Açıklamaları