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SGK'lı olan alıyor; 0.69 faiz oranı 15 sene vadeli 3 milyon TL konut kredisi

📌 Ev sahibi olmak isteyenlere özel uzun vadeli, düşük faizli kredi fırsatı: Şartları sağlayanlara dev destek! Halkbank devlet destekli 0.69 faizli konut kredisi kampanyasını duyurdu! SGK primi şartı ve başvuru kriterleriyle ev almak isteyen orta gelirli vatandaşlar için büyük fırsat.

SGK'lı olan alıyor; 0.69 faiz oranı 15 sene vadeli 3 milyon TL konut kredisi

Halkbank, ev sahibi olmak isteyen orta gelirli vatandaşlar için dev bir kampanya başlattı. Devlet destekli bu konut kredisi, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçirildi. Kampanya sayesinde konut sahibi olamayan bireyler, uygun faiz oranlarıyla uzun vadeli kredi kullanabilecek. Büyükşehirlerde ev sahibi olmanın zorlaştığı bu dönemde, Halkbank’ın sunduğu 0.69 faiz oranlı kredi paketi önemli bir çözüm sunuyor. Üstelik krediye başvurabilmek için bazı kriterleri taşıyor olmak yeterli.

SGK'lı olan alıyor; 0.69 faiz oranı 15 sene vadeli 3 milyon TL konut kredisi44477

Halkbank Konut Kredisine Kimler Başvurabilir? İşte Gerekli Şartlar

✅ Mevcutta konut sahibi olmamak veya en fazla %50 oranında hissedar olmak (eş ve 18 yaş altı çocuklar dahil).

✅ Son 1 yıl içinde konut alınacak ilde konut satışı yapmamış olmak (aile bireyleri için de geçerli).

✅ Belirlenen illerde (İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin, Muğla) ev alınacaksa, son 1 yıldır o ilde ikamet ediyor olmak.

✅ Kooperatif ortaklığı bulunmamak, bağış veya karşılıksız yolla tapu sahibi olmamak.

✅ Hane halkı geliri, talep edilen kredi tutarına orantılı olmalı.

✅ Son 12 ayın en az 9 ayında SGK primi ödemiş olmak (aktif çalışma kaydı aranıyor).

✅ Tüm belgeleri eksiksiz ibraz edebilen ve bankanın kredi değerlendirme kriterlerini karşılayan T.C. vatandaşları.

Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

📌 Başvurular doğrudan Halkbank şubelerinden yapılabiliyor. Başvuruda gerekli belgeler ve SGK hizmet dökümü ile kimlik ibrazı gerekiyor.

📍 Daha fazla bilgi için: www.halkbank.com.tr

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