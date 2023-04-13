SGK'dan vatandaşa kıyak! 33.000 TL toplu para ödemesi başvurana bayramdan önce verilecek

Sosyal güvenlik kurumundan gerekli şartları taşıyan vatandaşlara tam 33 bin TL'lik Toplu para ödemesi yapılacak. Ödeme Ramazan Bayramı öncesi verilecek ancak Dilekçe ile başvuru şartı var. Başvuru şartlarını taşıyan kişiler sosyal güvenlik kurumuna dilekçe yazarak ödeme olabilecek. Toplu para ödemesi için şartlar netleşti. Sosyal Güvenlik Kurumu bu sabah açıklama yaparak duyurdu. SGK'dan 33 bin TL Toplu para ödemesi için aranan şartlar ve detaylar haberimizde…

SGK Toplu para ödemesi ile bayram öncesi birçok vatandaşın ihtiyacını karşılıyor. Bu sabah saatlerinde sosyal güvenlik kurumundan yapılan duyuruya göre yazılı bir dilekçe ile başvuru yapanlara Toplu para ödenecek. Tam 33 bin TL ödeme için başvuru şartı aranıyor. SGK'ya giderek ya da Online olarak dilekçenizi göndererek başvuru işlemlerinizi yapabilirsiniz. Bu para çeyiz yardımı ya da çeyiz desteği olarak biliniyor. Sigortalı olarak çalışan anne ya da babasını kaybetmiş kız çocuklarına ödeniyor. Evlilik hazırlığı yapan kız çocukları başvuru yaparak devletten şeyi desteği alabiliyor. 2023 yılında asgari ücrete yapılan zamla birlikte çeyiz yardımı da arttı 33 bin TL'ye ulaştı.

SGK KIZ ÇOCUKLARINA 33 BİN TL'LİK TOPLU PARA ÖDÜYOR

Sigortalı olarak çalışan anne ya da babasını kaybeden ya da emekli anne babası vefat eden kız çocukları başvuru yapmaları durumunda sosyal güvenlik kurumundan nakit para desteği alabiliyor. Evlenecek dul ve yetim aylığı alan kız çocuklarına verilen Toplu para ödemesi, belirli şartlar durumunda sağlanıyor. SGK'ya bağlı olarak çalışanlar için çeyiz parası ödemesi aldıkları maaşın 24 katı kadar ödenirken, Emekli sandığına bağlı olarak maaş alanlar için aldıkları maaşın 12 katı olarak ödeniyor.

SGK'YA YAZILI DİLEKÇE İLE BAŞVURU YAPMAK GEREKİYOR

Çeyiz desteği ödemesinden sadece dul ve yetim aylığı alan kız çocukları faydalanabiliyor. Nikah yapılmasının ardından SGK'ya yazılı bir dilekçe ile başvuru yaparak bu ödemeyi talep etmek gerekiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu, nikahın ardından bir yıl içinde başvuru yapılmasını zorunlu tutuyor. Eğer çeyiz yardımı için başvuru yapmak istiyorsanız Sosyal Güvenlik Kurumu İl müdürlüklerine dilekçe yazabilirsiniz. 2 gün içinde başvuru yapanların çeyiz yardımı ödemeleri Ramazan Bayramı öncesinde hesaplara yatacak. 2023 yılında asgari ücretin yeniden belirlenmesi ile birlikte çeyiz ödeneği de arttı. SGK en az 33 bin TL çeyiz desteği yatırıyor.