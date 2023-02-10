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SGK'dan son dakika duyurusu yapıldı! SSK ve Bağ-Kurluları yakından ilgilendiriyor, seçim öncesi büyük JEST yapılacak

Seçim için geri sayım başladı, SGK’dan da son dakika duyurusu geldi. SSK ve Bağ-Kurlular hemen bakın. SGK seçim öncesi büyük jest yapmaya hazırlanıyor.

SGK'dan son dakika duyurusu yapıldı! SSK ve Bağ-Kurluları yakından ilgilendiriyor, seçim öncesi büyük JEST yapılacak

SGK'dan son dakika duyurusu yapıldı! SSK ve Bağ-Kurluları yakından ilgilendiriyor, seçim öncesi büyük JEST yapılacak - Sosyal Güvenlik ödeme kurumundan seçim öncesi SSK ve BAĞ-KUR'LU çalışan kadınlara Müjde geldi. Toplu para ödemesi yapılacak. Sigortalı olarak çalıştığı sırada doğum yapan kadınlar hem emzirme ödeneği alacak hem de iş göremezlik ödene. Toplam verilecek olan para ise 16.000 TL'nin üstünde olacak. Birçok kişi bilmediği için ödeme alamıyor. Hemen başvuru yaparak toplu ödeme alabilirsiniz.

SSK'lı ve bağ-kurlu olarak çalışan kadınlara SGK'dan büyük Jest geldi. Sigortalı olarak çalıştığı sırada doğum iznini ayrılan kadınlara hem emzirme ödeneği hem de iş göremezlik ödeneği veriliyor. Bu sayede doğum yapan kadınlar doğumun ardından çalışma hayatına geri dönebilirken bu süreyi de devletin sağladığı katkı ile daha rahat bir şekilde geçirebiliyor. Milyonlarca kişinin faydalandığı Doğum yardımı ödemelerine emzirme ödevi neydi ekleniyor. Aylık 316 TL emzirme ödeneği çalışan kadınların hesabına geçiyor. Doğum nedeniyle alınan iş göremezlik ödeneği ise asgari ücrete yapılan son zammın ardından 16.000 liranın üstüne çıktı.

120 GÜN DETAYINA DİKKAT

SSK ve BAĞ-KUR kapsamında çalışan kadınlar doğum iznine ayrılmaları durumunda SGK'dan iş göremezlik ödeneği alabiliyor. Aynı hak da çalışan kadınlar için de geçerli Ancak onlar ödemelerini çalıştıkları kurumdan alıyor.

SGK tarafından sağlanan iş göremezlik ödeneği yani doğum ödeneği için bazı şartlar bulunuyor. Doğumdan önceki son bir yıl içinde en az 120 gün sigorta primi ödenmiş olması şartı aranıyor. Genel sağlık sigortası primi dahil olmak üzere çalışan kadınların herhangi bir sigorta primi borcu bulunmaması da aranan diğer şartlar arasında bulunuyor. Aynı şart bağ-kurlu çalışanlar için de geçerli. Bu örneklerden faydalanmak isteyenler için doğumun canlılar gerçekleşmiş olması şartı da aranıyor.

Yine emzirme ödeneği de çalışan kadınlara verilen haklardan biri oluyor. Sigortalılığı sona ermesine rağmen 300 gün içinde doğum yapan kadınlar Emzirme ödeneğini 15 ay içinde alabiliyor.

BAŞVURULAR NASIL YAPILIYOR?

Emzirme ödeneği ya da doğum yardımı alabilmek için başvuru işlemlerinizi sosyal güvenlik kurumuna yapmanız gerekiyor. Başvurular SGK'ya yazacağınız bir talep dilekçesi ile yapılabiliyor. Başvurunuzun kabul edilmesi durumunda ödemeler PTT aracılığı ile ya da verdiğiniz Banka hesabı üzerinden yapılabiliyor. Doğum yardımı ödemesi için başvurunun 5 yıl süresi bulunuyor. Yani doğumdan sonra 5 yıl içerisinde başvuru yaparak iş göremezlik ödeneği alabilirsiniz.

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