SGK'dan önemli hak; 2.5 sene primi olan 3 maaş alabiliyor

Ölüm aylığı olarak bilinen dul ve yetim maaşı, geride kalan aile bireyleri için büyük bir destek sağlıyor. Peki, ölüm aylığı almak için hangi şartlar gerekiyor? Kimler 3 maaş alabilir? İşte detaylar…

Ölüm Aylığı Nedir? Kimler Yararlanabilir?

Ölüm aylığı, vefat eden bir sigortalının geride kalan eşi ve çocuklarına bağlanan bir maaş türüdür. Kadın veya erkek fark etmeksizin, belirli şartları sağlayan herkes bu aylıktan yararlanabiliyor.

📌 Ölüm aylığından kimler faydalanabilir?

✔ Eşi vefat eden kadın ya da erkek fark etmeksizin dul maaşı alabilir.

✔ Sigortalının kız çocukları, çalışmamak ve evlenmemek kaydıyla yetim maaşı alabilir.

✔ Erkek çocuklar, öğrenci oldukları sürece 25 yaşına kadar yetim maaşı alabilir.

Bu maaşın alınabilmesi için vefat eden sigortalının en az 900 gün prim ödemiş olması gerekiyor.

SGK Mevzuatına Göre 3 Maaş Alma Şartları

SGK’nın sağladığı bazı haklar sayesinde, çalışan bir kişi kendi maaşıyla birlikte 3 farklı maaş alabilir.

✅ Çalışan bir kadın, ölen eşinden dul maaşı alabilir.

✅ Aynı zamanda, eğer babası da vefat etmişse ve farklı bir sigorta kurumuna bağlıysa yetim maaşı alabilir.

✅ Bunun yanı sıra, kendi emekli maaşını da alabilir.

📌 Önemli Nokta:

Eğer ölen eş ve babanın bağlı olduğu sigorta kurumları farklıysa (örneğin biri SSK, diğeri Bağ-Kur veya Emekli Sandığı ise) her iki maaş da alınabilir. Bu kapsamda, kadınlar kendi emekli maaşı, dul maaşı ve yetim maaşı olmak üzere toplam 3 farklı maaş alabilir.

Ölüm Aylığı İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

SGK tarafından belirlenen bazı şartlar ölüm maaşını alabilmek için kritik öneme sahiptir.

📌 Ölen kişinin en az 900 gün prim ödemiş olması gerekmektedir.

📌 Eşi vefat eden kişi, başka biriyle evlenmemiş olmalıdır.

📌 Yetim maaşı alacak olan kız çocuklarının çalışmıyor ve evlenmemiş olması şarttır.

📌 Erkek çocuklar ise öğrenci oldukları sürece 25 yaşına kadar yetim maaşı alabilir.

Eğer bu şartlar sağlanıyorsa, dul ve yetim maaşı için başvuruda bulunulabilir.

3 Maaş Alan Kişiler İçin Maaş Oranları Nasıl Hesaplanıyor?

SGK, dul ve yetim maaşlarını hesaplarken belirli oranlar kullanıyor. Bu oranlar, geride kalan eş ve çocukların sayısına göre değişiklik gösterebilir.

📌 Dul Maaşı Oranları:

✔ Vefat eden sigortalının eşi tek başına maaş alıyorsa, aylığın %75’ini alır.

✔ Eğer çocuklarla birlikte alıyorsa, %50’sini alabilir.

📌 Yetim Maaşı Oranları:

✔ Yetim maaşı alacak bir kız çocuğu varsa, maaşın %25’ini alır.

✔ Yetim maaşı alacak birden fazla çocuk varsa, maaş oranları paylaştırılır.

Bu hesaplamalar sayesinde, SGK ödemeleri sigortalının toplam maaşına ve ailede maaşı paylaşacak kişi sayısına göre belirlenmektedir.

Ölüm Aylığı İçin Nasıl Başvurulur?

Dul ve yetim maaşı almak isteyen kişiler, SGK’nın il ve ilçe müdürlüklerine başvurarak bu hakkı kullanabilirler.

📌 Başvuruda Gerekli Belgeler:

✔ Vefat eden kişinin ölüm belgesi

✔ Başvuru yapacak kişinin kimlik belgesi

✔ Varsa öğrencilik belgesi (erkek çocuklar için)

Başvurular e-Devlet üzerinden de yapılabilir ve sonuçlar yine e-Devlet üzerinden takip edilebilir.

🔗 Resmi Kaynak: SGK

📢 Siz de bu önemli haklardan haberdar olun! Ailenizde bu şartları sağlayan kişiler varsa, SGK’ya başvuruda bulunarak hakkınızı kullanabilirsiniz.