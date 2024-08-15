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SGK'dan Müjde: Bu Mesleklerde Çalışanlar Erken Emekli Olacak! 18-19-20 Yaş Üstü Her Çalışan Dikkat!

SGK, hangi meslek gruplarının erken emeklilik imkânından faydalanabileceğini duyurdu. Çalışma süresi ve prim ödeme şartlarında önemli esneklikler, belirli mesleklerde çalışanlar için sağlandı. Bu adım, ağır ve zorlu işlerde çalışanların daha erken emekli olabilmesinin önünü açıyor. Bu sektörlerde çalışarak erken emekli olmak için gereken detayları içeren bir liste:

SGK'dan Müjde: Bu Mesleklerde Çalışanlar Erken Emekli Olacak! 18-19-20 Yaş Üstü Her Çalışan Dikkat!

Bu Mesleklerde Çalışanlar Erken Emekli Olacak! 18-19-20 Yaş Üstü Her Çalışan Dikkat! SGK'dan Müjde- SGK, 45 farklı meslek grubunda çalışanlara normal emeklilik koşullarına tabi olmadan, özel çalışma süresi ve prim ödeme şartlarıyla erken emeklilik hakkı tanıyor. 

Erken Emeklilik Şansı Veren Meslekler Açıklandı

SGK'dan Müjde: Bu Mesleklerde Çalışanlar Erken Emekli Olacak! 18-19-20 Yaş Üstü Her Çalışan Dikkat! SGK’nın erken emeklilik kapsamına aldığı belirli meslek grupları, risk faktörü, iş koşulları ve işin yıpratıcılığı gibi kriterler göz önünde bulundurularak belirlendi. Bu mesleklerde çalışanların, prim ve yaş şartlarını da yerine getirmesi gerekiyor. Erken emeklilik hakkı tanınan 45 meslek grubu arasında şunlar bulunuyor: Madencilik, demir-çelik fabrikası çalışanları, askerlik mesleği, emniyet ve sahil güvenlik personeli, basın ve gazetecilik, itfaiyecilik, yangın söndürme işleri, kurşun ve arsenik işçiliği, hasta bakıcılığı, hemşirelik, diş hekimliği, alüminyum fabrika işçiliği, eczacılık, çimento fabrikası çalışanları ve doktorluk gibi meslekler yer alıyor.

Prim ve Yaş Şartlarında Esneklik

Erken emeklilik hakkından yararlanabilmek için belirtilen meslek gruplarında çalışan kişilere her yıl için 60 ile 90 gün arasında ek yıpranma payı veriliyor. Daha ağır işlerde çalışanlar ise 180 güne kadar ek yıpranma hakkına sahip olabiliyor. Maden işçileri için 1800 gün, diğer meslek gruplarında çalışanlar için ise 3600 gün fiili hizmet süresini doldurmak gerekiyor. Bu şekilde yıpranma hakkı kazanan çalışanlar, emeklilik yaşlarını daha erken bir döneme çekebiliyorlar.

45 ile 52 Yaş Arasında Emeklilik Fırsatı

SGK tarafından belirlenen bu mesleklerde çalışanlar, 45 ile 52 yaş arasında emekli olma imkânına sahip olabilecekler. Kanunlarla koruma altına alınan yıpranma hakkı uygulaması, bu mesleklerdeki çalışanların erken emeklilik hayalini gerçekleştirmelerini sağlıyor. Bu gelişmeler, özellikle zor ve tehlikeli işlerde çalışanlar için büyük bir avantaj olarak öne çıkıyor.

Kaynak: sgk.gov.tr

Derleme: Gazeteoku.com

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