SGK'dan ikinci kere gelmeyecek fırsat! Sıfır faizli 400 bin TL'lik konut kredisi başvuruları başladı

Söz konusu yeni düzenleme, Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kanunlarından yararlanan malul, dul ve yetim vatandaşlar için geçerli olacak. Aynı zamanda, harp veya vazife malullüğü maaşı almaya hak kazanan bireyler de bu faizsiz kredi avantajından faydalanabilecekler.

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun sıfır faizli kredi fırsatından faydalanmayı arzulayan kişiler için başvuru süreci oldukça basittir. Hak sahipleri, direkt olarak Ziraat Bankası veya Halkbank şubelerinden başvurarak kredilerini talep edebilirler. 3 Mayıs 2021 tarihiyle, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yapılan data verme sözleşmesi kapsamında, hak sahipliği bilgileri Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından doğrulanacaktır. Bu sebeple, SGK tarafından düzenlenmiş bir hak sahipliği belgesine ihtiyaç duyulmayacaktır.

Kamuajans.net sitesinden elde edilen bilgilere göre, Faizsiz kredi başvurusunda bulunanların aylık geri ödemeleri, aylık bağlanmış kişilerin maaşının 1/4 oranında yapılacak. Aylığı kesilmiş olan hak sahipleri için geri ödemeler, son ödenen aylık taksiti üzerinden hesaplanacak. Kamu kurumlarında çalışan maluller için, kredi taksitleri aylıkların 1/4'ü + %25 fazlası olarak belirlenecek.

Vefat halinde, gerideki borç varislerden tahsil edilecek ve tediyeler, varislerin aylık gelirlerinden gerçekleştirilecek. Şayet aylık gelir alan bir varis bulunmuyorsa, kredi taksitleri son ödenen taksit tutarının %25 fazlası olarak yapılacaktır.

SGK'nın paylaştığı faizsiz 400 bin TL konut kredisi, konut alımı hususunda dev bir mali rahatlık sunmaktadır. Söz konusu kredi, hak sahiplerinin hayat kalitelerini artırmayı ve konut sahibi olma aşamalarına katkı sunmayı amaçlamaktadır. Hak sahiplerinin bu avantajdan faydalanabilmesi için direkt olarak bankalara başvurmaları yeterlidir.

Başvuru koşulları ve detaylı bilgiler için SGK'nın resmi internet sitesini ve bankaların şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Bu fırsatı değerlendirin ve konut sahibi olma yolunda önemli bir adım atın!