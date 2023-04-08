SGK'dan her vatandaşa 13.000 TL para ödenecek! 5 yıl detayı var

Sosyal Güvenlik Kurumu, belirli şartlar doğrultusunda sigortalı çalışan vatandaşlara destek ödemesi veriyor. SGK'dan verilen Toplu para ödemelerinden bazıları için dilekçe yazarak başvuru yapmak gerekiyor. Ramazan Bayramı öncesi başvuru yapmak isteyenler için güzel haber geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu, başvuru yapanlara 13.000 TL Toplu para ödemesi yapacak. Özellikle vefat eden emekli ve sigortalıların aileleri bu fırsatı kaçırması nokta Ödeme için bazı şartlar bulunuyor. Özellikle 5 yıl şartı dikkat çekiyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan destek ödemeleri vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. SGK, belirli şartlar doğrultusunda başvuru yapan kişilere toplu para veriyor. O ödemelerden biri de hayatını kaybeden sigortalı ya da emeklinin hak sahiplerine veriliyor. Başvuru yapabilecek hak sahipleri arasında sigortalının eşi çocukları annesi ve babası yer alıyor. Hak sahibi olan birden fazla kişi bulunuyorsa SGK bu ödemeyi hisseli olarak yapabiliyor. Peki, başvuru şartları neler? SGK'dan kimler Toplu para ödemesi alabilir?

SGK'DAN 5 YIL ŞARTI İLE TOPLU PARA ÖDEMESİ YAPILACAK

Sosyal Güvenlik Kurumu, belirli şartlar doğrultusunda vefat eden sigortalı ya da emeklinin hak sahiplerine ölüm maaşı bağlayabiliyor. Ölüm aylığı ve dul ve yetim aylığı olarak da bilinen bu maaştan faydalanmak isteyenler için aranan şartlar şöyle:

-En az 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş

-4/1-(a) Sigortalılar için en az 5 yıl kredi süresiz 900 gün engellilik, yaşlılık ve aile sigortası ödemeleri bildirim halinde ölüm aylığı bağlanır.

-Çalışma gücü, maluliyet veya yaşlılık aylığı aldığınızda, vazife maluliyet veya yaşlılık aylığına hak kazanmıştır, ancak bununla ilgili işlemler henüz tamamlanmamıştır.

-Bağlanmış malullük, vazife malullüğü ya da yaşlılık maaşı, sigortalı olarak çalışmaya başlaması nedeniyle kesilmiş halinde vefat eden sigortalıların hak sahiplerine yazılı istek bulunması durumunda ölüm aylığı bulunur.

-Vefat eden çocuktan dolayı anne ve babaya maaş bağlanılması halinde vefat eden SSK'lı çocuğun bütün borçlanma süreleri haricinde en az 5 yıl sigortalı olması ve toplam 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirmiş olması gerekiyor ya da 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirmesi gerekmektedir.

SGK'YA DİLEKÇE YAZANLAR ALABİLİYOR

Yukarıda sayıların şartların yerine gelmesi durumunda ölen sigortalının annesi babası çocukları ve eşi Hak sahibi olarak başvurularınız sosyal güvenlik kurumuna yapabiliyor. SGK'ya yazılı bir dilekçe ile başvuru yapmak gerekiyor. Başvurusu onaylanan kişiler 13.000 TL Toplu para ödemesi alabilecekleri gibi aynı zamanda sosyal güvenlik kurumundan düzenli olarak maaş alma şansına da sahip oluyor. Ölüm aylığı ya da dul ve yetim aylığı olarak bilinen bu ödemeler Her 6 ayda bir emekli maaş zammına göre artıyor.