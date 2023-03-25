SGK'dan büyük kıyak! Asgari ücretli çalışanlara tek seferde 25 bin TL ödeme yapılacak

EYT yasasının meclisten geçmesi ve hemen ardından en düşük emekli maaşının arttırılması ile birlikte milyonlarca asgari ücretle çalışan da zam beklemeye başladı. Yaklaşan 14 Mayıs seçimleri öncesinde Asgari ücrete zam var mı yok mu sorusunun yanıtı merak ediliyor. Asgari ücretliler devletten gelecek bir zam haberini Beklerken SGK'dan başka Müjde geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu, tek bir şartla Asgari ücretle çalışanlara 25.000 TL Toplu para ödemesi yapacak. Hemen dilekçe veren asgari ücretliler ödemeden faydalanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde müjdeli haberi vermiş ve milyonlarca emeklinin maaşında artış yapıldığını duyurmuştu. En düşük emekli maaşı 5500 TL'den 7.500 TL'ye yükselirken asgari ücretle çalışanlar da kendi maaşlarında zam olup olmayacağını merak etmeye başladı. Asgari ücretlinin yüzünü güldürecek zam haberi henüz gelmedi. Ancak SGK'dan milyonlarca asgari ücretliyi mest edecek toplu para ödemesi duyurusu geldi. Asgari ücretliler bu haberi alınca bayram edecek. SGK asgari ücretlilere tek bir şartla 25.000 TL Toplu para ödemesi yapacak.

BU HABER ASGARİ ÜCRETLİLERİ YERİNDEN ZIPLATACAK

SGK'dan milyonlarca asgari ücretle çalışanı ilgilendiren çok önemli son dakika açıklaması geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu yaptığı açıklamada asgari ücretlilere 2023 yılı içinde Toplu para ödemesi yapılacağını duyurdu. Sadece tek bir dilekçe ile başvuru yapan Asgari ücretli çalışanlar 25.000 TL nakit para ödemesi alabilecek.

DİLEKÇE İLE BAŞVURAN PTT'DEN ALACAK

SGK'dan toplu para ödemesi sadece kadınları ilgilendiriyor. Asgari ücretli kadın çalışanlar doğum yapmaları halinde 16 haftalık yardım parası alabiliyor. Eğer çalışanlar ikiz doğum yaparsa bu miktar Daha da artıyor. Asgari ücretle çalışanlara verilecek olan 25.000 TL'lik toplu yardım parası ödemesi PTT aracılığı ile yapılıyor. Doğumdan sonra kadınlar başvuru yaparak PTT'den yardım parasını tek seferde alabiliyor.

BAŞVURU ŞARTLARI DA AÇIKLANDI

SGK Asgari ücretliye yardım parası için başvuru şartları araştırılıyordu. Sosyal Güvenlik Kurumu bir son dakika açıklaması yaparak başvuru şartlarını duyurdu. Asgari ücretle çalışanlara yardım parası için aranan şartlar şu şekilde:

Doğumdan önceki 1 yıl içinde en az 90 gün sigorta primi yatırılmış olmalı. Doğum izni başlamadan önce işten ayrılanlar bu ödeneği alamıyor.

Kadının işyerindeki sigortalılık halinin devam etmesi gerekiyor. Rapor süresince yani 112 gün içinde işyerinde çalışmamak şart.

Kadın çalışan, doktordan alacağı raporu işyerine teslim etmeli. Diğer işlemler işyeri tarafından yapılıyor.

Bu şartları Taşıyan asgari ücretliler hemen bir dilekçe yazarak sosyal güvenlik kurumuna başvuru yapabilecek. Başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra ödemelerde çalışanların banka hesabına ya da PTT hesabına aktarılacak.