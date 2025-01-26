SGK'dan büyük haber; Bu hastalıklarla emeklilik kapıları açılıyor

Ağır ve kronik hastalıkları bulunan sigortalılar için büyük önem taşıyan bu liste, erken emeklilik hakkı elde etmek isteyen bireylere rehber niteliği taşıyor.

Malulen Emeklilik Şartları Nelerdir?

SGK'nın malulen emeklilik hakkından yararlanabilmek için belirlediği bazı temel şartlar bulunmaktadır:

✅ En az 10 yıl sigortalılık süresi: Malulen emeklilik başvurusu yapacak kişinin en az 10 yıl boyunca sigortalı olarak çalışmış olması gerekmektedir.

✅ 1800 prim günü şartı: Sigortalının toplamda en az 1800 gün prim ödemesi gerekmektedir.

✅ %60 ve üzeri iş gücü kaybı: Sağlık raporu ile iş gücünün en az %60’ını kaybettiği tespit edilen bireyler bu haktan faydalanabilir.

Bu şartları sağlayan bireyler, malulen emeklilik başvurusu yaparak erken emeklilik hakkından faydalanabilirler.

SGK’nın Güncellenen Malulen Emeklilik Hastalık Listesi

SGK’nın özellikle güncellediği malulen emeklilik hastalık listesi, son dönemde yapılan düzenlemelerle daha fazla hastalığı kapsar hale geldi. İşte yeni liste kapsamında değerlendirilen bazı hastalıklar:

Nörolojik Hastalıklar

Parkinson Hastalığı

Epilepsi (ileri seviye ve kontrol edilemeyen nöbetler)

Multipl Skleroz (MS)

Serebral Palsi

Felç (İnme geçiren hastalar)

Demans (Alzheimer dahil)

Kanser ve Organ Yetmezlikleri

Kanser (ileri evre, tedaviye yanıt vermeyen türler)

Siroz (karaciğer yetmezliği)

Böbrek yetmezliği (diyaliz gerektiren hastalar)

Organ nakli yapılan hastalar (Kemik iliği hariç)

Psikiyatrik Hastalıklar

Şizofreni

Bipolar Bozukluk

Zeka Geriliği (IQ seviyesi 50’nin altında olanlar)

Diğer Ciddi Hastalıklar

AIDS (HIV evresi ilerlemiş hastalar)

Tüberküloz (uzun süreli ve tedaviye dirençli olan vakalar)

Behçet Hastalığı (ileri seviyede olanlar)

Görme Kaybı (Tamamen veya büyük oranda görme kaybı yaşayanlar)

Uzuv Kaybı (El, kol, bacak gibi temel uzuvların kaybı)

SGK'nın açıkladığı bu güncellenmiş liste, sağlık durumu nedeniyle çalışamayacak olan bireylere erken emeklilik imkanı sunuyor.

Malulen Emeklilik Başvurusu Nasıl Yapılır?

Malulen emekli olmak isteyen bireylerin, SGK’ya belirli belgelerle başvuruda bulunması gerekmektedir. İşte başvuru sürecinde izlenmesi gereken adımlar:

Gerekli Belgeler:

📌 Sağlık Kurulu Raporu: SGK tarafından yetkilendirilmiş hastanelerden alınmalıdır.

📌 Sigortalılık Bilgileri: e-Devlet veya SGK’dan alınabilecek sigorta dökümü.

📌 Prim Gün Sayısı Belgesi: 1800 günü tamamladığınızı gösteren belge.

📌 Başvuru Dilekçesi: SGK'ya resmi başvuru yapmak için doldurulmalıdır.

Başvurular, SGK il ve ilçe müdürlükleri aracılığıyla yapılabilir. Ayrıca e-Devlet üzerinden başvuru süreci hakkında bilgi almak mümkündür.

NOT: Eğer siz de yukarıdaki hastalıklardan birine sahipseniz ve çalışma gücünüzü %60 ve üzeri kaybettiğinizi düşünüyorsanız, malulen emeklilik başvurunuzu yapabilirsiniz. Daha fazla bilgi almak için SGK’nın resmi web sitesini ziyaret edebilir veya e-Devlet üzerinden detaylı sorgulamalar yapabilirsiniz.

Kaynaklar:

Sosyal Güvenlik Kurumu Resmi Web Sitesi (sgk.gov.tr)

e-Devlet Kapısı SGK Hizmetleri