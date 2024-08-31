SGK’dan Annelere 36 Bin TL Ödeme! Devlet Yardımı Başvuru Ekranı Açıldı

Türkiye'de çalışan kadınlara yönelik birçok sosyal destek bulunuyor. Sigortalı olarak çalışan kadın doğum iznine ayrılması halinde devletten Toplu para ödemesi alabiliyor. SGK, annelere geri ödemesiz olarak 36.000 TL'den fazla Doğum yardımı ödemesi veriyor. Destek ödemesinden yararlanmak için SGK tarafından belirlenen bazı şartlar bulunuyor. Peki doğum yapan sigortalı kadınlara ödeme şartları neler? SGK’dan doğum parası ödemesi nasıl alınır? İşte doğum yapan sigortalı kadınlara verilen ödemelerin detaylar…

ÇALIŞAN ANNELER İÇİN DEVLET DESTEĞİ

SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) çalışan annelere doğum yapmaları halinde önemli bir destek sağlıyor. Anneler, doğum iznine ayrılmaları durumunda SGK’dan 36 bin TL’yi aşkın iş göremezlik parası alabiliyor. Bu ödeme aslında izin parası olarak da biliniyor. Ödemenin en önemli amacı ise çalışan annelerin istihdamının devam etmesi ve kadın çalışan sayısının artması. Bu ödeme sayesinde kadınlar, doğum izni süresini tamamladıktan sonra yeniden işlerine geri dönebiliyor ve izin süresinde de maddi anlamda sorun yaşamıyor.

DOĞUM İZNİ ÖDENEĞİ NE KADAR?

Çalışan kadınlar, doğum nedeniyle çalışma hayatına ara vermek zorunda kalmaları halinde yarı zamanlı çalışma imkânına sahip oluyor. SGK tarafından çalışan kadınlara ödenen doğum izni parası aylık 18.426 TL'ye kadar çıkıyor. Ayrıca doğum sonrasında İŞKUR'dan da annelere ödeme veriliyor. İŞKUR tarafından verilen ödeme miktarı, mevcut brüt asgari ücret üzerinden hesaplanarak belirleniyor.

Doğum izni süresini tamamlayan ve çalışma hayatına geri dönen kadınlar, yarı zamanlı çalışma hakkına da sahip oluyor. Bu süreçte verilen maaş miktarı ise tam olarak ödeniyor. Kadınlar ilk doğumlarında 60, ikinci doğumlarında 120 ve 3. Doğumlarında 180 gün boyunca yarı zamanlı çalışma şansı elde ediyor. Doğumun çoklu olması durumunda ise bu süre daha da uzayabiliyor.

DOĞUM PARASI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR

SGK tarafından verilen doğum ücreti izni parası doğumdan önceki 8 hafta ve doğumdan sonraki 8 hafta olmak üzere toplam 16 haftayı kapsıyor. Doğum izni parası için başvurular SGK'ya yazılı dilekçe ile yapılıyor. Kamu çalışanlarına ise bu ödeme kurumları tarafından yapıldığı için başvurular kuruma gerçekleşiyor. Doğum izni ücretinin yanı sıra annelere süt ve emzirme parası desteği de veriliyor. Toplam destek miktarı ise 50.000 TL'nin üstüne çıkabiliyor.