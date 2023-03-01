SGK’dan açıklama yapıldı! Şartlara uyan kişiler düzenli 3.000 TL ödeme alacak!

SGK’nın yaptığı açıklamaya göre vatandaşlar borçlanmaları kullanarak, şartları uygunsa erkek ve kadın fark etmeksizin erken emeklilik hakkı kazanabileceğini açıkladı. Aynı zamanda yine devlet desteği ile işsiz kalan vatandaşlara işsizlik maaşı bağlanmaktadır. İşte SGK 3.000 TL’yi alma koşulları ve işsizlik maaşı şartlarının detayları...



SGK’dan doğum ve askerlik borçlanmasıyla erken emeklilik



Devlet, vergi indirimleri ve vergi iadeleri gibi durumlarla doğum ve askerlik borçlanmaları için vatandaşlara destek vermektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu ise gereken şartları sağlayan kişilerin bu borçlanmalar ile erken emeklilik fırsatından yararlanabileceğini açıkladı. Bu kapsamda emekliliğine az kalan ya da yaşının dolmasını bekleyen vatandaşlar SGK’ya başvuru yaparak durumu gözden geçirebilmektedir. Bir kesinti ya borçlanma olmadan sağlandığı zaman ödemeler kolaylıkla hesaplara geçmektedir.



İşsizlik ödemesi



Türkiye’nin 11 ilini etkileyen asrın felaketi sebebiyle birçok vatandaş işsiz kalarak maddi açıdan da zor zamanlar yaşıyor. Yetkililer bu durumun bilincinde olarak işsiz kalan kişilere yardımcı olmak adına bazı adımlar atıyor. Bunlardan biri işsizlik ödemeleri. Fakat işsiz kalan kişilere maaş bağlanması için bazı koşulların olması da gerekiyor. İşsizlik maaşı ödemeleri şartları nelerdir? İşte bütün detaylar...



İşsizlik maaşı şartları nelerdir?



İşsizlik maaşı almak isteyen, deprem dolayısıyla işini kaybeden vatandaşlara SGK Uzmanı Özgür Erdursun açıklama yaptı. Açıklamada son 3 senede 600 gün primi olan kişilere işsizlik ödeneği verileceğini açıkladı. Ödemeler ise 3 bin TL olarak belirli şartlara göre de değişiklik gösterebilecek.



Eğer 600 ila 899 gün priminiz varsa 6 ay boyunca, 900 ile 1079 gün prim sayısına sahipseniz 8 ay, 1080 ve daha fazla prim gün sayısına sahipseniz 10 ay işsizlik maaşı ödemesi yapılacaktır.



Buna ek olarak maaş ödemelerinde de 3012 ile 6025 TL arasında değişiklik olabilmektedir.



İşsizlik maaşı şartları nelerdir? Kimler alabilir?



İşsizlik maaşı bağlanmasını isteyen vatandaşların son 3 yılda minimum 600 gün prim günü olmalıdır. Ek olarak işten ayrılan vatandaşların kendi kusurları haricinde bir sebep olmalıdır.



İşsizlik ödemelerinden yararlanabilmek için bir başka işe girmemiş olmak gerekmektedir. Yani gerçek anlamda işsiz olan kişiler başvuru yapıyor ve prim gün sayısını sağlamasına ek olarak kendi kusuru nedeniyle işten ayrılmamış ödeneği alabilmektedir.