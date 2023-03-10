SGK’dan açıklama geldi: Kadınlar artık ücret ödemeyecek!

SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle yapılan yeni bir sosyal hizmeti uygulamaya koyduklarını açıkladı. Kadınlara yönelik olan bu sosyal hizmet uygulamasının detayları paylaşıldı.



23 ila 40 yaş aralığındaki kadınlar için SGK masraflarını üstelenecek. Peki, SGK kadınlara hangi konuda masraf üstlenmesi sağlıyor? İşte detayları...



Tüp bebek masrafı artık yok!



SGK yaptığı açıklamada 23 ila 40 yaş aralığında olan kadınlara özel olarak 3 tüp bebek denemesinin masraflarını karşılayacağını duyurdu. Bunun için bazı şartlar söz konusu. O şartları sağlayan kadınlar için SGK 3 tüp bebek denemesinin masraflarını kendisi ödeyecek.



SGK tüp bebek masrafı karşılama şartları



SGK’nın 23 ile 40 yaş arasındaki kadınların tüp bebek masraflarını karşılaması için gerekli şartlardan birincisi başvuru yapan kişinin sosyal güvencesinin olmaması gibi bir şart aranmıyor.



SGK kadınlara ücretsiz tüp bebek açıklaması şöyle:



Sigortalı olup olmadığına bakmadan 23 – 40 yaş arasındaki kadınlar için tüp bebek masrafları karşılanacak. Sigortalı olan kadınlar için tek gebelikte 112, daha fazla gebelikte 126 gün iş göremezlik ödeneği de verilecektir.



Sigortalı annelerin doğum yapması durumunda emzirme ödeneği de sağlanacaktır. Çocuk sahibi olamayan kadınların 3 tüp bebek masrafı SGK tarafından karşılanacaktır.



Annelerin işe ara vermeleri durumunda 6 seneye kadar doğum borçlanması yaparak eksik prim günleri tamamlanacaktır. Women Up (Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi) kapsamında üreten ve çalışan kadınlara destek sağlanıyor.



18 yaşını doldurmuş ve daha büyük olan kadınlar için özel sektörde istihdamı halinde işveren kişilere de 24 ila 56 ay sigorta teşvik primi sağlanmaktadır.



Bakıma muhtaç, engelli çocuğu olan anneler içinse her sene tam hizmet yılına karşılık olarak ekstra 90 gün prim ilave edilmektedir. Bu sayede emeklilik yaş haddinden indirilmektedir.



Ayrıca kadın çiftçiler içinse tarım sigortası sayesinde az prim ödeme ile emeklilik sağlıyoruz. El işi yaparak geçim sağlayan kadınlara ise talep etmeleri karşılığında sigortalı biçimde emekli olabilme hakkı sağlanmaktadır.