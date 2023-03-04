SGK’dan açıklama geldi! 240 bin TL faizsiz konut kredisi verilecek! 120 ay vade imkanı

Ziraat Bankası aracılığıyla sağlanacak olan 240 bin TL konut kredisinin geri ödemesinde 120 ay vade imkanı sağlanacak. SGK’nın açıklamasına göre konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar için 240 bin TL nakit desteği veriliyor. Ziraat Bankası’nın yapacağı konut desteği ödemelerinden kimler faydalanabilecek? Ziraat Bankası konut kredisi başvurusu nasıl yapılacak? Konut kredisi şartları nedir? İşte konut kredisine dair detaylar...



SGK’dan konut kredisi kampanyası



Ev sahibi olmak isteyen ve bunun için konut kredisinden yararlanmak isteyen vatandaşlar için SGK’nın hazırladığı kampanyadan faydalanılabilir. Hazırlanan paket kapsamında konut kredisi ödemeleri kamu bankası olan Ziraat Bankası üzerinden gerçekleştirilecek. Uygun koşullarla ev sahibi olmak isteyen Türkiye’deki vatandaşlar içi hazırlanan pakette faizsiz kredi imkanı tanınacak.

SGK faizsiz konut kredisi kimlere veriliyor?



Ev sahibi olmak isteyen, ancak nakit noktasında sıkıntı yaşayan birçok vatandaşın faydalanabileceği çeşitli konut kredileri var. Birçok özel ve kamu bankası vatandaşlara çeşitli paketler kapsamında konut kredisi sunmaktadır. SGK tarafından planlaması yapılan konut kredisinden faydalanabilecek kişiler içinse bazı şartlar söz konusu.



SGK, konut kredisi paketiyle ilgili yaptığı açıklamada hangi vatandaşların bu destek yararlanabileceğiyle ilgili de detayları paylaştı. SGK konut kredisi başvurusu yapabilecek vatandaşlar için öncelikle aylık bağlanan görev ya da savaş malulü olan vatandaşları gösterdi. Ek olarak savaş malulü olan kişilerin yetim çocukları ve dul eşleri de SGK konut kredisi başvurusu yapabilmektedir.



Görev ya da savaş malulü olarak belirlenmiş farklı görevlerdeki devlet çalışanları ile 15 Temmuz gazileri SGK faizsiz konut kredisi başvurusu yapabilmektedir. Ev sahibi olmak için bu krediden faydalanmak isteyen vatandaşlar SGK’dan detaylı bilgileri edinebilmektedir.