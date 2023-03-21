SGK’dan açıklama geldi! 1992 ve sonrası sigorta girişlilerin emeklilik zamanı belli oldu!

SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu), emeklilikle ilgili açıklamalar yaptı. Buna göre çalışan erkek ve kadınların işe giriş tarihine göre emeklilik zamanları belli oldu. EYT’nin yasalaşmasının ardından birçok vatandaş erken emeklilik hayalleri kurmaya başladı. 1992 sonrası emeklilik hakkında detaylar belli oldu. SGK duruma son noktayı koyarak 1992, 1993, 1994 senesi emeklilikler hakkında duyuruda bulundu. Peki, 1992, 1993 yılı için emeklilik günü ne zaman? İşte detaylar...



1992 , 1993 sigorta girişliler emeklilik tarihi hesaplama



SGK işe başlama tarihine göre vatandaşların emeklilik tarihi belli oldu. 24 Mayıs 1992 ve 23 Mayıs 1993 arasında sigorta girişi yapılan vatandaşların 20 sene çalışmayla birlikte 5600 günü tamamlaması halinde emekli olması mümkün olacak.



Buna ek olarak 24 Mayıs 1993 ile 23 Mayıs 1994 arasında sigorta girişi yapılmış vatandaşlar da 20 sene sonra 5675 prim günü ile emekli oluyor.



EYT SSK emeklilik tablosu (Erkekler için)



EYT SSK emeklilik tablosu, SGK tarafından yayımlandığına göre erkeklerin ilk işe girdiği tarihe göre netleşmektedir. Buna göre ise 24 Mayıs 1991 ile 23 Kasım 1992 aralığında şe başlayan erkekler için 25 sene çalışma süresini tamamlayarak 5600 prim günü şartını da yerine getirmesi halinde emeklilik mümkün oluyor. 24 Kasım 1992 ile 23 Mayıs 1994 tarihleri aralığında emekli olan erkek içinse 5675 günün doldurulması ile birlikte 25 yılın tamamlanması gerekmektedir.



SGK emeklilik hesaplaması



SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu), emeklilik hesaplamasını işe giriş tarihiyle ve prim gün sayısıyla yapmaktadır. Bu sebeple emeklilik hesabı yapmak isteyen kişilerin önce işe girdiği tarihi ve prim gün sayısını belirlemeleri gerekmektedir. Sonrasında ise SGK resmi internet adresinden emeklilik hesaplama aracını kullanması gerekmektedir. Böylelikle vatandaşlar emeklilik planını yapıp buna göre geleceklerini düzenleyebilirler.