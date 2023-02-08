SGK’dan 16.000 TL toplu para ödenecek! Şartları taşıyanlar karşılıksız alacak

SGK'dan duyuru yapıldı. e-Devlet üzerinden başlatılan kampanya kapsamında başvuru koşullarını sağlayan kişilere 16.000 TL destek verilecek. Tek seferlik olarak yapılacak olan ödemeler için başvurular kabul edilmeye başlandı. Hemen e-devlet girişi yaparak başvuru işlemlerini tamamlayabilirsiniz.

Sosyal Güvenlik Kurumu, e-devlet üzerinden yeni destek programına başladı. Program kapsamında koşullara uygun olan ve başvuru şartlarını sağlayan kişilere tam 16.000 TL sosyal destek verilecek. Ödeme tek sefere mahsus olarak yapılacak. Sosyal Güvenlik Kurumu, başvuru yapmak isteyen vatandaşlar için şartları da açıkladı. SGK Toplu para ödemesi için başvuru şartları ve detaylar haberimizde…

TEK SEFERE MAHSUS 16.000 TL YARDIM

Enflasyon rakamlarının yükselmesi ve ekonomik krizinin iyiden iyiye ayyuka çıkmasıyla birlikte devlet yardımları artıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu ve İŞKUR aracılığı ile de başvuru yapan vatandaşlara binlerce liralık destek sağlanıyor. Bu ödemelerden biri de tek sefere mahsus olarak verilen Doğum yardımı oluyor. SGK'ya bağlı olarak çalışan kadınlara ödenen Doğum yardımı asgari ücrete göre hesaplanıyor. Asgari ücrete 2023 yılında yapılan zamla birlikte bu yardım tutarı da 16300 TL'ye kadar yükseldi. Çalışan kadınlar e-devlet üzerinden ya da sosyal güvenlik kurumuna yazılı olarak başvuru yaparak bu destekten yararlanabiliyor. Çalışan kadınların doğumdan sonra yeniden çalışma hayatına kazandırılabilmesi için sağlanan bu desteğin bazı şartları bulunuyor.

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalışan ve doğum yapan kadınlar e-devlet üzerinden Giriş yaparak doğum izni parası başvurusu yapabiliyor. TC kimlik numaranızı e-devlet şifrenizle birlikte giriş yaptıktan sonra SGK ekmesi altında bulunan başvuru formunu doldurabilirsiniz. Bunun yanı sıra başvurularınızı yazılı olarak Sosyal Güvenlik Kurumu İl müdürlüklerine de yapabilirsiniz.

BAŞVURU ŞARTLARI ORTAYA ÇIKTI

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sağlanan doğum izni parasından faydalanmak için başvuru şartları da belli oldu. Bu ödeme sadece sigortalı olarak çalışan kadınlara yapılıyor. Bu ödemeden faydalanmak için 120 gün iş akdinin bulunması gerekiyor. Aynı zamanda kadınların son 3 yıl içinde 300 gün Sigorta primlerinin de ödenmiş olması gerekiyor. Bu şartları Taşıyan kişiler başvuru işlemlerini yukarıda belirtilen yerlerden yapabilir.