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SGK yeni tabloyu duyurdu; Bu hastalıkları geçirenlere emekli maaşı bağlanıyor

SGK, malulen emeklilik için belirli hastalıkları geçiren kişilere emeklilik hakkı tanımaktadır.

SGK yeni tabloyu duyurdu; Bu hastalıkları geçirenlere emekli maaşı bağlanıyor

SGK'nın yaptığı duyuru, Türkiye'deki çalışanlar için büyük bir önem taşımaktadır. Bu düzenleme, bazı sağlık sorunları nedeniyle çalışamayacak hale gelen bireylerin, malulen emeklilik hakkı kazanmasına olanak tanımaktadır. Peki, SGK'nın malulen emeklilik kapsamına aldığı hastalıklar nelerdir?

Malulen emeklilik, SGK'nın belirlediği bazı sağlık sorunları nedeniyle iş gücünü kaybeden bireylere yönelik bir düzenlemedir. Malulen emekli olabilmek için, bir kişinin en az %60 oranında iş gücü kaybı yaşaması gerekmektedir. Ayrıca, bu durumun belgelenmiş olması ve SGK'ya başvuru yapılması gerekir.

Emeklilik için gereken sigortalılık süresi, 3600 gün prim ödemesidir. Ancak bazı hastalıklar ve özel durumlar için bu süre 1800 gün primle de geçerli olabilmektedir. Malulen emeklilik hakkı için, hastalıkların SGK tarafından belirlenen sağlık kriterlerine uyması gerekmektedir.

SGK yeni tabloyu duyurdu Bu hastalıkları geçirenlere emekli maaşı bağlanıyor2

SGK Tarafından Belirtilen Malulen Emeklilik Kapsamındaki Hastalıklar

SGK, malulen emeklilik hakkı tanıyabileceği hastalıklar için bir liste yayımlamıştır. Bu listeye göre, aşağıdaki hastalıkları geçiren bireyler, malulen emeklilik hakkı kazanabilir:

Epilepsi
Kanser Çeşitleri
Behçet Hastalığı
Görme Bozukluğu
Siroz
Kalp Yetmezliği
Parkinson
Beyin Tümörleri
Solunum Yolu Hastalığı
Sinir Sistemi Hastalıkları
Zeka Geriliği
Bipolar Bozukluk

Bu hastalıklar, SGK'nın belirlediği sağlık şartlarına ve iş gücü kaybı oranlarına göre maluliyet oluşturabilir ve bu kişiler emekli maaşı almaya hak kazanabilirler.

Malulen Emeklilik Başvurusu

Malulen emeklilik için başvuran bireylerin, belirtilen hastalıklar nedeniyle iş gücü kayıplarını belgelemeleri gerekmektedir. Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilmiş hastanelerde yapılacak olan heyet raporları, bu sürecin temel adımını oluşturur. Raporun ardından, SGK'ya başvuru yapılabilir ve emeklilik süreci başlatılabilir.

Kaynaklar:

SGK Resmi Web Sitesi
Sağlık Bakanlığı

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