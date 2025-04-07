SGK ve BAĞKURLU'ya sevindiren haber; 17-28 Nisan arası ödeme yatıyor

Maaşlar, tahsis numarasının son rakamına göre belirlenen tarihlerde emeklilerin hesaplarına yatırılacak. İşte detaylı ödeme takvimi:
📅 SSK Emeklisi Maaş Ödeme Takvimi (4A)
Tahsis numarasının son rakamına göre ödeme tarihleri:
9 olanlar → 17 Nisan
7 olanlar → 18 Nisan
5 olanlar → 19 Nisan
3 olanlar → 20 Nisan
1 olanlar → 21 Nisan
8 olanlar → 22 Nisan
6 olanlar → 23 Nisan
4 olanlar → 24 Nisan
2 olanlar → 25 Nisan
0 olanlar → 26 Nisan
📅 BAĞ-KUR Emeklisi Maaş Ödeme Takvimi (4B)
Tahsis numarasının son rakamına göre ödeme tarihleri:
9, 7 ve 5 olanlar → 25 Nisan
3 ve 1 olanlar → 26 Nisan
8, 6 ve 4 olanlar → 27 Nisan
2 ve 0 olanlar → 28 NisanMilliyet
📅 Emekli Sandığı (4C) Maaş Ödeme Tarihleri
Emekli Sandığı'ndan (4C) maaş alan memur emeklileri, maaşlarını her ay olduğu gibi 1-5 Nisan tarihleri arasında alacak.
1 Nisan 2025 → Maaş ödemeleri başlıyor
5 Nisan 2025 → Ödemeler tamamlanıyor
🧐 Emekli Maaşı Nasıl Sorgulanır?
Emekli maaşı ödeme tarihinizi ve detaylarını öğrenmek için e-Devlet üzerinden SGK maaş ödeme sorgulaması yapabilirsiniz.
✅ E-Devlet Girişi:
turkiye.gov.tr adresine giriş yapın.
"SGK Maaş Bilgisi Sorgulama" sayfasına gidin.
T.C. kimlik numaranız ve e-Devlet şifrenizle giriş yaparak maaş ödemenizi kontrol edin.
SGK'nın resmi web sitesi üzerinden de maaş ödemeleriyle ilgili detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.