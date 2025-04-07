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SGK ve BAĞKURLU'ya sevindiren haber; 17-28 Nisan arası ödeme yatıyor

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin Nisan 2025 maaş ödemelerinin 17 Nisan'da başlayacağını duyurdu.

SGK ve BAĞKURLU'ya sevindiren haber; 17-28 Nisan arası ödeme yatıyor

Maaşlar, tahsis numarasının son rakamına göre belirlenen tarihlerde emeklilerin hesaplarına yatırılacak. İşte detaylı ödeme takvimi:​

📅 SSK Emeklisi Maaş Ödeme Takvimi (4A)

Tahsis numarasının son rakamına göre ödeme tarihleri:​

9 olanlar → 17 Nisan​
7 olanlar → 18 Nisan​
5 olanlar → 19 Nisan​
3 olanlar → 20 Nisan​
1 olanlar → 21 Nisan​
8 olanlar → 22 Nisan​
6 olanlar → 23 Nisan​
4 olanlar → 24 Nisan​
2 olanlar → 25 Nisan​
0 olanlar → 26 Nisan​

📅 BAĞ-KUR Emeklisi Maaş Ödeme Takvimi (4B)

Tahsis numarasının son rakamına göre ödeme tarihleri:​

9, 7 ve 5 olanlar → 25 Nisan​
3 ve 1 olanlar → 26 Nisan​
8, 6 ve 4 olanlar → 27 Nisan​
2 ve 0 olanlar → 28 Nisan​Milliyet

📅 Emekli Sandığı (4C) Maaş Ödeme Tarihleri

Emekli Sandığı'ndan (4C) maaş alan memur emeklileri, maaşlarını her ay olduğu gibi 1-5 Nisan tarihleri arasında alacak.​

1 Nisan 2025 → Maaş ödemeleri başlıyor​
5 Nisan 2025 → Ödemeler tamamlanıyor​

🧐 Emekli Maaşı Nasıl Sorgulanır?

Emekli maaşı ödeme tarihinizi ve detaylarını öğrenmek için e-Devlet üzerinden SGK maaş ödeme sorgulaması yapabilirsiniz.​

✅ E-Devlet Girişi:

turkiye.gov.tr adresine giriş yapın.​

"SGK Maaş Bilgisi Sorgulama" sayfasına gidin.​

T.C. kimlik numaranız ve e-Devlet şifrenizle giriş yaparak maaş ödemenizi kontrol edin.​

SGK'nın resmi web sitesi üzerinden de maaş ödemeleriyle ilgili detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

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