SGK ve BAĞKURLU'ya sevindiren haber; 17-28 Nisan arası ödeme yatıyor

Maaşlar, tahsis numarasının son rakamına göre belirlenen tarihlerde emeklilerin hesaplarına yatırılacak. İşte detaylı ödeme takvimi:​

📅 SSK Emeklisi Maaş Ödeme Takvimi (4A)

Tahsis numarasının son rakamına göre ödeme tarihleri:​

9 olanlar → 17 Nisan​

7 olanlar → 18 Nisan​

5 olanlar → 19 Nisan​

3 olanlar → 20 Nisan​

1 olanlar → 21 Nisan​

8 olanlar → 22 Nisan​

6 olanlar → 23 Nisan​

4 olanlar → 24 Nisan​

2 olanlar → 25 Nisan​

0 olanlar → 26 Nisan​

📅 BAĞ-KUR Emeklisi Maaş Ödeme Takvimi (4B)

Tahsis numarasının son rakamına göre ödeme tarihleri:​

9, 7 ve 5 olanlar → 25 Nisan​

3 ve 1 olanlar → 26 Nisan​

8, 6 ve 4 olanlar → 27 Nisan​

2 ve 0 olanlar → 28 Nisan​Milliyet

📅 Emekli Sandığı (4C) Maaş Ödeme Tarihleri

Emekli Sandığı'ndan (4C) maaş alan memur emeklileri, maaşlarını her ay olduğu gibi 1-5 Nisan tarihleri arasında alacak.​

1 Nisan 2025 → Maaş ödemeleri başlıyor​

5 Nisan 2025 → Ödemeler tamamlanıyor​

🧐 Emekli Maaşı Nasıl Sorgulanır?

Emekli maaşı ödeme tarihinizi ve detaylarını öğrenmek için e-Devlet üzerinden SGK maaş ödeme sorgulaması yapabilirsiniz.​

✅ E-Devlet Girişi:

turkiye.gov.tr adresine giriş yapın.​

"SGK Maaş Bilgisi Sorgulama" sayfasına gidin.​

T.C. kimlik numaranız ve e-Devlet şifrenizle giriş yaparak maaş ödemenizi kontrol edin.​

SGK'nın resmi web sitesi üzerinden de maaş ödemeleriyle ilgili detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.