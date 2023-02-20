SGK ve Bağkur'lu olanlar alabiliyor! Onay bu sabah çıktı 7000 TL ek ödeme karşılıksız veriliyor

Emeklilerin merak ve heyecanla bekledikleri karşılıksız nakit destekler için duyurular gelmeye devam ediyor. Bankalar şubat ayının sonu yaklaşırken peş peşe devreye girmeye başladı. milyonlarca emekli için kesenin ağzına açan bankalar, emekli promosyon kampanyalarına hız verdi. Gelen son bilgileri ise emeklinin yüzünü bir hayli güldürecek gibi görünüyor. Çünkü emekliye verilecek karşılıksız ve geri ödemesiz nakit promosyon miktarı 7000 TL'ye kadar yükseldi. Ek kazanımlarla birlikte emekliler 10.000 TL'ye kadar maaşa ek destek alma imkanı bulacak.

ONAY GELDİ HESAPLARA YATACAK

SSK BAĞ-KUR ve memur emeklisi kişiler için bankalardan onay geldi. TEB, Garanti, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Akbank, Başvuru yapan kişilerin hesaplarına karşılıksız ve geri ödemesiz nakit destek yatıracak. Emekli maaş promosyonu miktarları şubat ayının sonuna doğru arttı. 7000 TL'ye kadar emekli promosyonu ödeyecek olan bankalar 36 aylık maaş taahhüdü karşılığında bu ödemeyi yapacak. Yani 3 yıl taahhüt vermek emekli promosyon ücretinden faydalanmak için yeterli olacak.

KAMU BANKALARI DA ÖZEL BANKALARDA DEVREDE

Emekli maaş promosyonu tutarları kamu bankaları özel bankalar tarafından belirlendi. Maaşını farklı bankaya taşımak isteyenler e-devlet üzerinden işlem yapabilecekleri gibi banka şubelerinden, seçtikleri bankaların mobil bankacılık ve internet bankacılığı hizmetlerinden başvuru yapabilecek. Birçok banka ek koşul istemeden bu ödemeyi yapıyor ancak bazı bankalarda fatura ödeme talimatı da talep edilebiliyor.

BANKALAR NE KADAR PROMOSYON ÖDEMESİ YAPIYOR?

Bankalara maaşını taşıyarak emekli promosyon ödemesi almak isteyenler için yeni tutarlar belli oldu. Şubat ayında ödeme miktarı 7000 TL'ye kadar yükseliyor. Devlet bankalarının Şubat ayı promosyon ödemelerine baktığımızda 5.000 TL'ye Varan miktarın banka hesaplarına yaptığını söyleyebiliriz. Özel bankalarda ise bu tutar 7000 TL ile 8000 TL arasında değişiyor. Hatta birçok özel banka ek fırsatlar sunarak emekliye verdiği ödemeyi 10.000 liraya kadar çıkarabiliyor.

DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ DESTEĞİ DE VAR

Hem devlet bankalarında hem de özel bankalarda emekliler için ayrıca sağlanan desteklerde bulunuyor. Bunlar arasında öne çıkanlardan bir tanesi kesinlikle düşük faizli kredi desteği oluyor. emekli promosyon ödemesinin yanında acil toplu Nakit paraya da ihtiyacınız varsa düşük faizli kredi desteği için başvuru yapabilirsiniz.