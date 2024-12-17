SGK ve BAĞKURLU için mutlu son; 17-28 Aralık arası ödeme yatıyor

Emekli maaşları, tahsis numarasının son rakamına göre ödenecek. İşte detaylı ödeme takvimi…

SSK Emeklisi Maaş Ödeme Takvimi (4A)

Tahsis numarasının son rakamına göre:

9 olanlar → 17 Aralık

7 olanlar → 18 Aralık

5 olanlar → 19 Aralık

3 olanlar → 20 Aralık

BAĞ-KUR Emeklisi Maaş Ödeme Takvimi (4B)

Tahsis numarasının son rakamına göre:

9, 7 ve 5 olanlar → 25 Aralık

3 ve 1 olanlar → 26 Aralık

8, 6 ve 4 olanlar → 27 Aralık

2 ve 0 olanlar → 28 Aralık

Emekli Sandığı Ödeme Tarihleri (4C)

4C yani Emekli Sandığı emeklileri, her ay maaşlarını düzenli olarak 1’i ile 5’i arasında alıyor. Memur emeklisi vatandaşların Aralık maaş ödemeleri tamamlanmış durumda.



Ocak 2025 Emekli Maaşı Zammı Bekleniyor

Aralık ayı ödemeleri, emeklilerin Ocak 2025 maaş zammı öncesi alacakları son güncel miktar olacak. Ocak ayında açıklanacak enflasyon verileri doğrultusunda, emeklilere yeni maaş artış oranları belirlenecek.

Emekli Maaşı Sorgulama

Emekli maaşı ödeme tarihlerinizi ve detaylarınızı öğrenmek için e-Devlet sistemi üzerinden SGK maaş ödeme sorgulaması yapabilirsiniz.

Detaylı Bilgi İçin Kaynak: SGK Resmi Sayfası üzerinden detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Derleme: gazeteoku.com