SGK ve Bağkur emeklisine ardı ardına müjde; 28 bin TL hesaplara geçecek

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan %15,75 oranındaki maaş artışı, memur emeklilerine ise %11,54 oranında gerçekleşti. Emekli maaşlarıyla birlikte, bayram ikramiyeleri ve banka promosyonlarına da artış yapıldı. İşte emeklileri bekleyen müjdeli haberler ve ödeme detayları.

Zamlı Maaş Ödemeleri Başladı

Yeni yılın başlangıcıyla birlikte emekli maaşlarına yapılan artışlar, emeklilerin gelirlerini önemli ölçüde artırdı. Ocak ayı itibarıyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerine %15,75 oranında zam yapıldı. Ayrıca, en düşük maaş tutarı da yükseltildi. Bu düzenlemeyle, Ocak-Haziran dönemi için SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin en düşük maaşı 14.469 TL olarak belirlendi. Ancak, bu düzenleme henüz TBMM onay sürecinden geçmediği için emeklilerin hesaplarına sadece %15,75 oranındaki kök maaş artışı yansıtıldı. Meclis süreci tamamlandıktan sonra, maaş farklarının ödenmesi ve ek düzenlemelerin yapılması bekleniyor.

Emeklilerin Gelir Artışı Devam Ediyor

2025 yılı itibarıyla 16 milyon emekli, maaş artışları ve en düşük maaş düzenlemesi sayesinde gelirlerinde önemli bir artış yaşayacak. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 3 Ocak 2025 tarihinde açıklanan Aralık ayı enflasyon verileriyle, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zammını netleştirdi. Bu oran, %15,75 olarak belirlendi. Maaş artışlarıyla birlikte emekli maaşlarında ciddi bir iyileşme sağlandı.

Emekliler Ne Kadar Fark Ödemesi Alacak?

Zamlı maaş ödemeleri, emeklilerin hesaplarına yansımaya başlarken, bazı emekliler hesaplarında daha düşük tutarlar gördü. Bunun nedeni, en düşük maaşın henüz Meclis'ten geçmemiş olması. Meclis onayı sonrasında, 12.500 TL ile 14.469 TL arasındaki farkların emeklilerin hesaplarına yatırılması bekleniyor. Bu ödeme, Ocak ayının son haftası ya da Şubat ayının ilk haftasında yapılacak. Emekliler, bu fark ödemesini sabırsızlıkla bekliyor.

Bayram İkramiyelerine Artış Beklentisi

2025 yılıyla birlikte, emeklilerin bayram ikramiyelerinde de önemli bir artış yapılması bekleniyor. Enflasyon oranındaki yükseliş göz önünde bulundurularak, bayram ikramiyelerinin 3.500 TL ile 4.000 TL arasında olması öngörülüyor. Bayram ikramiyesi ödemelerinin tarihleri ise şöyle:

Ramazan Bayramı: İkramiye ödemesi 24-28 Mart arasında, bayram ise 30 Mart-1 Nisan tarihlerinde yapılacak.

Kurban Bayramı: İkramiye ödemesi 2-5 Haziran arasında, bayram ise 6-9 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek.

Banka Promosyonlarında Artış

Emeklilerin maaşlarıyla birlikte, banka promosyonlarında da artış yaşanacak. Yeni maaş artışlarıyla birlikte, emekliler daha yüksek gelir dilimlerine geçecek ve bu da promosyon ödemelerinde önemli bir artışa yol açacak. Bankalar, emeklilere yönelik promosyon kampanyalarını güncelleyerek, 21.000 TL’ye kadar ödeme yapmayı planlıyor. Çeşitli bankalar ise, 20.000 TL’ye kadar promosyon sunuyor. Bankaların bu tutarı daha da artırmak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtiliyor.

Kaynak: Gazeteoku.com