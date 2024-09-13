SGK ve Bağkur emeklilerine ek zam! Ocak öncesi maaşlara seyyanen zam geliyor!

Emekliler ocak ayında yapılacak düzenli zammı beklerken, hükümete yakın kaynaklardan gelen bilgiler bu tarihten önce ek bir zammın gündeme gelebileceğini gösteriyor. Gazeteci Faruk Erdem, emeklilere ocak ayından önce sabit zam yapılacağını duyurdu. Bu gelişme özellikle son dönemde artan enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında maaşlarının yetersiz kaldığını dile getiren emekliler için büyük önem taşıyor.

Faruk Erdem'in Sabit Zam Hakkındaki Açıklaması

Gazeteci Faruk Erdem, emeklilerin merakla beklediği maaş zamlarıyla ilgili önemli bir açıklama yaptı. Erdem, ocak ayında yapılacak maaş zammı öncesinde emeklilere sabit zam yapılacağını belirtti. Bu artış özellikle emekliler arasında büyük heyecan yaratırken, şimdilik zam oranı ve detayları hakkında kesin bir bilgi olmadığını belirtti.

Erdem, “Emeklilere kademeli olarak sabit oranda zam yapılacak ancak bu zam miktarı konusunda şimdilik net bir rakam vermek zor. Belirlenecek rakam veya uygulanacak oran Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenecek. Ayrıca bu zam için Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) yasal düzenleme yapılması gerekecek” dedi.

Bu nedenle zam oranlarının ne olacağı yasal teklif yayınlandığında netleşecek.

Maaş Artışı Ne Kadar Olacak?

Maaş artış miktarı konusunda henüz net bir rakam belirlenmemiş olsa da daha önce en düşük emekli maaşına yapılan 2.000 TL’lik zam, yeni maaş artışı için referans noktası olabilir. Bu artış, maaş artışlarının hangi seviyelerde olacağı konusunda da ipuçları veriyor.

Erdem, kademeli olarak yapılması beklenen zam miktarının 1.500 TL ile 3.000 TL arasında değişebileceğini belirtti. Bu da emeklilerin maaşlarında gözle görülür bir artış olabileceği anlamına geliyor.

Yasal Düzenleme Gerekli

Aylık zam yapılabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasal düzenleme yapılması gerekecek. Bu düzenlemenin içeriği henüz açıklanmamış olsa da, teklifin yakın zamanda Meclis gündemine alınması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın zam oranlarının belirlenmesi ve uygulanması sürecinde önemli rol oynayacağı belirtiliyor.