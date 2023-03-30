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SGK uzmanından EYT’liyi yıkacak iddia: İlk maaşların yatması 10 ayı bulabilir

EYT ile emekli olanlar bu haberle yıkılacak. SGK uzmanı kötü haberi verdi. İlk maaşların hesaplara yatması 8-10 ayı bulabilir. Nisan'da deniyordu ancak yetişmedi.

SGK uzmanından EYT’liyi yıkacak iddia: İlk maaşların yatması 10 ayı bulabilir

EYT yasası, uzun yıllar beklemenin ardından Mart ayında TBMM’den geçtiği nokta Milyonlarca kişi bu yasa ile birlikte emeklilik hakkına kavuştu. İlk etapta 2 milyon 250 bin kişinin emekli olması beklenirken e-devlet ve SGK merkezlerinde yoğunluk yaşanıyor. EYT ile emekli olacak vatandaşların ilk maaşlarını nisan ayında alacakları söylenmişti. Ancak SGK uzmanı Özgür Erdursun yaptığı açıklama ile tüm EYT’lileri yıkacak.

Emeklilikte yaşa takılanlar olarak bilinen 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olan vatandaşlar Uzun yıllardan bu yana hak mücadelesi veriyordu. Nihayet seçim öncesi düzenleme kabul edildi ve milyonlarca EYT'li için emeklilik yolu açıldı. Mart ayında TBMM’den geçen düzenleme ile birlikte EYT’liler de emeklilik dilekçesini vermeye başlamıştı. EYT'de ilk maaşlarını ise Nisan ayından itibaren hesaplara yatacağı konuşuluyordu. Ancak SGK uzmanı Özgür Erdursun dikkat çeken açıklamalarda bulundu. EYT'lilerin ilk maaşlarını Mart ayında alamayacaklarını iddia eden Erdursun, ödemelerin 8-10 ayı bulabileceğini öne sürdü.

MART AYINDA MÜRACAAT EDENLER 10 AY SONRA MAAŞ ALABİLİR

SGK uzmanı Özgür Erdursun, sosyal medya hesabından EYT ile ilgili açıklamalarda bulundu. EYT başvurusunu Mart ayında yapanların ödemelerinin nisan ayında hesaplara geçeceğinin söylendiğini ancak hesaplamaların nisan ayına kaldığını belirten Erdursun, "Mart ayında emeklilik için müracaatta bulunan EYT’lilerin emeklilik süreci 8-10 ayı bulabilir…".

ASGARİ ÜCRET ZAMMI TEMMUZ AYINDA

SGK uzmanı Özgür Erdursun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada asgari ücret zammı ile ilgili de konuştu. ünlü uzmanın açıklamaları şu şekilde:

"Asgari Ücrete 1 Temmuz’a kadar zam yapılmayacak!

7.500₺ üzerinde emekli aylığı alanlara 1 Temmuz’a kadar zam yapılmayacak!

Açlık sınırı 9.591₺! Yoksulluk sınırı 31.241₺! Millet aç ve yoksul dersek abartmış mı oluruz…”

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SGK uzmanından EYT’liyi yıkacak iddia: İlk maaşların yatması 10 ayı bulabilir SGK uzmanından EYT’liyi yıkacak iddia: İlk maaşların yatması 10 ayı bulabilir