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SGK uzmanı refah payı bu kadar olacak diyerek açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), milyonlarca vatandaşın merakla beklediği Aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı.

SGK uzmanı refah payı bu kadar olacak diyerek açıkladı

Açıklanan 6 aylık enflasyon farkı, memur ve emeklilerin alacağı zam oranlarını netleştirdi. İşte detaylar ve SGK Uzmanı Özgür Erdursun”an gelen kritik değerlendirmeler...

Memur ve Emekli Zammı Oranları

2024 Ocak itibarıyla memur ve memur emeklileri, toplu sözleme zammı da dahil edilerek %11,54 oranında zam alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına ise %15,75 oranında zam uygulanacak.

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, bu oranların sosyal adaleti sağlamak için yeterli olmadığını belirterek şu önemli açıklamada bulundu:

"Memur ve memur emeklilerinin %11,54 oranındaki zammı kabul etmeyeceğini düşünüyorum. Benzer bir şekilde, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin de %15,75 oranındaki artışı yetersiz bulması muhtemel. Bu oranların iyileştirilmesi elzem."

Refah Payı Gündemde

Vatandaşlar maaşlarına refah payı eklenip eklenmeyeceğini merak ediyor. Erdursun, refah payı kapsamında iyileştirme beklenebileceğini belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

Memur ve memur emeklilerinin zam oranı %15,75'e eşitlenebilir.
Ardından zam oranı %20’ye çıkarılabilir. Gelen tepkilere göre bu oran %25'e kadar yükseltilebilir. Erdursun, refah payı düzenlemesinin muhtemelen %25’i aşmayacağını ifade etti.

Emekli %0 Zam Aldı

Yaklaşık 3-3,5 milyon emekli, en düşük emekli maaşı olan 12 bin 500 TL”e herhangi bir artış yaşamayacak. Erdursun, en düşük emekli maaşının 15 bin TLn 15 bin TL\u201ye çıkarılması yönünde bir düzenleme beklediğini belirtti.

"10 bin 800 TL’nin altında kök aylığı olan emekliler, %15,75 zamla yine 12 bin 500 TL alacak. Ancak düzenleme yapılması halinde maaş farkları Şubat ayında yatacak."

Pazartesi Günü Kritik Kararlar

Refah payı ve en düşük emekli maaşı düzenlemesinin Pazartesi günü Meclis gündemine gelmesi bekleniyor. Konuyla ilgili nihai açıklamanın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından yapılması bekleniyor.


Kaynak: Özgür Erdursun

Derleme: gazeteoku.com

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