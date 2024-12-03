SGK uzmanı Özgür Erdursun TÜİK verisiyle emekli, memur ve memur emeklisi zamlı maaşlarını açıkladı

Bu artış, vatandaşların alım gücünü etkileyen önemli bir gösterge olurken, Aralık ayında enflasyon oranının %2 civarında olması bekleniyor.

Bunun yanı sıra, 2024 yılı itibarıyla emeklilere de müjdeli bir haber geldi. Ocak ayında, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ortalama %17 oranında enflasyon farkı verilecekken, memur ve memur emeklilerine ise %12'lik bir enflasyon farkı uygulanacak. Bu düzenleme, emeklilerin yaşam standartlarını iyileştirmeye yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Enflasyon farkı, emeklilerin maaşlarına önemli bir yansıma yapacak ve bütçelerini rahatlatacak. 2024 yılına güçlü bir başlangıç yapan emekliler, enflasyon farkı ile geçimlerini biraz daha kolaylaştıracak.

Hükümetin, emeklilere yönelik bu düzenlemeleri, vatandaşların ekonomik zorluklarla başa çıkmalarına yardımcı olmayı amaçlıyor.

Kaynak: Ozgur Erdursun