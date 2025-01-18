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SGK Uzmanı duyurdu; Özel sektör çalışanları için banka promosyonu müjdesi

SGK Uzmanı İsa Karakaş, özel sektör çalışanlarının da banka promosyonlarından yararlanabilmesi için hazırlanan kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulduğunu duyurdu.

SGK Uzmanı duyurdu; Özel sektör çalışanları için banka promosyonu müjdesi

Bu teklif, kamu ve özel sektör arasında eşitliği sağlama ve çalışanların mali haklarını genişletme hedefiyle önemli bir adım olarak görülüyor.

Eşitsizlik Ortadan Kalkacak

Karakaş, yaptığı açıklamalarda, kamu çalışanlarının ve emeklilerin banka promosyonları gibi önemli haklardan faydalanırken, özel sektör çalışanlarının bu haktan mahrum kalmalarının ciddi bir eşitsizliğe yol açtığını vurguladı. Özellikle özel sektördeki işçilerin promosyonlardan yararlanamaması, çalışma barışını bozmakta ve sektörel eşitsizlikleri artırmaktadır. Karakaş, “Özel sektör çalışanlarının büyük kısmı banka promosyonlarından yararlanamıyor, bu da çalışanlar arasında moral bozukluğuna neden oluyor ve sektörel dengesizlikleri körüklüyor,” dedi.

SGK Uzmanı duyurdu; Özel sektör çalışanları için banka promosyonu müjdesi2

Teklif Meclis'te: Özel Sektör Çalışanlarına Yasal Hak

Muhalefet partisi tarafından hazırlanan kanun teklifinin TBMM’ye sunulmasının ardından, özel sektör çalışanlarının da banka promosyonlarına kavuşması bekleniyor. Teklifin yasalaşması durumunda, özel sektör çalışanları da kamu sektörü çalışanlarıyla aynı haklara sahip olacak ve bankalarla yapılan anlaşmalar doğrultusunda promosyon ödemelerinden faydalanabilecek. Bu düzenleme, özel sektör çalışanları için önemli bir kazanım olacak ve iş gücü piyasasında daha adil bir ortam yaratılmasına yardımcı olacak.

Banka Promosyonları ve Çalışan Hakları

Sunulan teklifin gerekçelerinde, özel sektör işverenlerinin banka promosyon gelirlerini sadece kendileri aldığı ya da çalışanlarla paylaşmadığı belirtiliyor. Bu durumun, aynı sistemden doğan gelirlerin bazı çalışanlara tanınması, diğerlerine ise verilmemesi gibi haksız bir sonuca yol açtığı ifade ediliyor. Teklif, maaş promosyonlarının işçilerin ücretinden elde edilen bir gelir olduğu için, bu gelirin işçilere ait olmasının hakkaniyet gereği olduğu görüşünü taşıyor.

Banka sektörü, artan rekabet ile kurumlar arası avantajlar sunmakta, ancak özel sektör çalışanlarının bu gelişmelerden mahrum kalması, iş barışını olumsuz etkiliyor. Teklif, özel sektör çalışanlarına banka seçme özgürlüğü tanıyarak promosyon haklarının tam olarak kullanılmasını sağlamayı amaçlıyor. Ayrıca, işverenlere getirilen yükümlülüklerin, çalışanların haklarını korumak ve bankacılık hizmetlerinden etkin şekilde yararlanmalarını sağlamak için minimumda tutulması öngörülüyor.

SGK Uzmanı duyurdu; Özel sektör çalışanları için banka promosyonu müjdesi2

Şeffaflık ve Eşit Dağıtım

Düzenleme, promosyon ödemelerinin şeffaf bir şekilde ve eşit bir şekilde dağıtılmasını sağlayarak uygulamada yaşanabilecek sorunların önüne geçmeyi hedefliyor. İşçi temsilcilerinin süreçlere dâhil edilmesi ise, çalışan haklarının etkin bir şekilde korunmasını güvence altına alacaktır.

Kaynak: Türkiye Büyük Millet Meclisi, Muhalefet Partisi Kanun Teklifi

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