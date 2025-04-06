SGK uzmanı duyurdu; 10 sene çalışarak emeklilik için bunu yapmanız yeterli

Yeni düzenlemelerle, 8 Eylül 1999 ve öncesi sigortalı olarak işe başlayanlar için yaş şartı kaldırılırken, 3600 gün emeklilik şartı gündeme oturdu.

Emeklilik Şartları

Ekrem Sarısu, "Yaş haddinden emekli olabilmek için 15 yıllık sigortalılık süresi, 3600 gün prim ödeme ve 60 yaş şartlarına tabisiniz. Yani, 60 yaşınızı dolduracağınız tarihte emeklilik hakkı elde edebilmeniz için prim gününüzü 3600'e tamamlamanız gerekiyor," dedi. Buna göre, toplam prim gün sayısının 3600'e ulaşması ve 60 yaş şartının sağlanması halinde, ek prim ödemesiyle erken emeklilik mümkün hale geliyor.

Detaylı Örnek Üzerinden Açıklama

Sarısu, okurlarından gelen şu örnek soruya yanıt verdi:

"16 Nisan 1970 doğumluyum. Sigorta başlangıç tarihim 2 Aralık 1992, uzun bir aradan sonra tekrar sigortalı çalışmaya başladım. Toplam 2155 gün prim ödemem var. Emekli olmak için 15 yıllık sigortalılık süresi, 60 yaş ve 3600 gün şartlarına tabi miyim? 18 aylık askerliğimi borçlanarak 60 yaşım daha aşağı çekilebilir mi?"

Uzman, mevcut prim gün sayısının 3600'e ulaşması için 1445 gün daha prim ödenmesinin gerektiğini belirterek, "Askerlik borçlanması 60 yaş şartını etkilemez," şeklinde açıklamalarda bulundu. Bu açıklama, emeklilikte erken yaşa ulaşmak isteyen sigortalılar için net bir formül ortaya koyuyor.

Kapsamlı Sigorta Şartları ve Farklı Kriterler

SGK tarafından yapılan açıklamalara göre, 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olarak işe başlayanlar için emeklilikte yaş şartı kaldırılmışken, farklı sigorta kategorileri için belirli koşullar da söz konusu:

Yaşlılık Aylığına Hak Kazanma:

8/9/1999 ve öncesi sigortalılar, yaşlılık aylığına hak kazanmak için;

Kadınlarda 50, erkeklerde 55 yaş şartı aranmaktadır.

Sigortalılık süresi ve prim gün sayısına bağlı olarak; 5000 gün veya 3600 gün gibi farklı prim ödeme şartları öne çıkmaktadır.

Bu düzenlemeler, özellikle 3600 gün kuralı ile erken emeklilik arzusunda olan sigortalılar için önemli bir referans niteliğinde. Uzmanlar, bu şartların sağlanması halinde emeklilik hakkının kazanılabileceğini ve erken yaşta emeklilikle birlikte sosyal güvenlik sisteminde daha geniş bir kapsayıcılık sağlanabileceğini ifade ediyor.