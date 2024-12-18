SGK uzmanı açıkladı! Kıdem tazminatında yüzde 12'lik artış! Brüt tutar 46.844 TL

2024 yılının gelmesiyle birlikte milyonlarca çalışanı doğrudan ilgilendiren önemli değişiklik meydana geliyor. Kıdem ve ihbar tazminatlarında yapılacak hesaplamalar çalışanların alacağı ödemeleri etkileyebilir. SGK uzmanı Özgür Erdursun, kıdem tazminatındaki artışla ilgili önemli açıklama yaparak "Yüzde 12'lik bir artışla birlikte kıdem tazminatının brüt tutarının yaklaşık 46.844 TL civarına ulaşacağını düşünüyoruz" dedi. Bu açıklama tazminat hesaplamalarıyla ilgili kafa karışıklığı yaşayan çalışanlar için açıklık getirdi.

Özel Sektör Çalışanlarına Kıdem Tazminatı

Özel sektörde çalışan birçok kişi işten çıkışta kıdem tazminatına hak kazanıyor. Bu tazminat çalışanlar için önemli finansal güvence sağlarken yeni hesaplamalarla birlikte tazminat tutarlarında da artış yaşanacak. 2024 yılı itibariyle kıdem tazminatında hem yeni maaş düzenlemeleri hem de memur zammı etkili olacak. Bu da çalışanların alacağı ödemelerin artacağı anlamına geliyor.

2024 yılının sonuna kadar kıdem tazminatı tavanının brüt 41.828,42 TL olarak belirlenmiş olduğu belirtiliyor. Ancak bu rakam yıl içinde yapılan yüzde 12'lik artışla 46.844 TL'ye kadar yükselecek gibi görünüyor. Bu artış özellikle uzun yıllardır aynı işyerinde çalışanlar için oldukça önemli fark yaratacak.

Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanacak?

Kıdem tazminatının nasıl hesaplanacağı da önemli bir konu. Bu tazminatın hesaplanmasında gelir vergisi uygulanmaz. Ancak damga vergisi olarak brüt tutarın binde 7,59'u kadar bir kesinti yapılacak. Bu çalışanların alacağı net tutarın belirlenmesinde dikkate alınacak önemli bir detay.

Bu değişikliklerin tazminat hakları konusunda bilgi almak isteyen birçok çalışan için büyük avantaj sağlayacağı kesin. Yıllık emekli ikramiyesiyle belirlenen kıdem tazminatının tavanındaki artış çalışanların finansal güvenliğini sağlama adına önemli adımdır. 2024 yılı itibariyle yapılan bu düzenleme tazminat hesaplamalarının daha adil ve çalışan dostu bir hale gelmesine katkı sağlayacak gibi görünüyor.

Kıdem Tazminatı Nedir?

Kıdem tazminatı işçi ve işveren arasındaki ilişkiyi düzenleyen önemli hak olarak çalışanların uzun yıllar boyunca aynı işyerinde çalıştıktan sonra iş akdinin sonlandırılması durumunda devreye girer. Türkiye'de 1475 sayılı İş Kanunu'nun 14. maddesi kıdem tazminatının nasıl hesaplanacağı ve kimlere verileceği konusunda temel hükümleri belirler. Çalışan belirli süre boyunca aynı işyerinde çalışıp ardından yasal bir sebeple işten çıkarıldığında kıdem tazminatı alma hakkına sahiptir. Bu ödeme çalışanın işyerindeki kıdemi ve aldığı ücret üzerinden hesaplanır.