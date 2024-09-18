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SGK uzmanı 3 yerden emekli aylığı almanın formülünü verdi

Emekli maaşlarına Temmuz ayında gelen zam oranları, birçok emekliyi hayal kırıklığına uğrattı. Fakat doğru şartları sağlayan bazı emekliler için ek gelir fırsatları da ortaya çıktı.

SGK uzmanı 3 yerden emekli aylığı almanın formülünü verdi

Geçtiğimiz ay emekli maaşlarında yapılan zamlar, SSK ve BAĞKUR emeklilerine yüzde 24,73 oranında gelirken, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 19,31 oranında zam yapıldı. En düşük emekli aylığı ise 12.500 TL olarak belirlendi. Bu zam oranları, birçok emeklinin beklentilerinin altında kaldı. Emekliler, aldıkları maaşların yetersizliğinden dolayı ek gelir yollarını aramaya başladı.

SGK Uzmanı Üç Aylık Gelir İmkanı

Emeklilerin ek gelir arayışlarına çözüm olabilecek bir fırsat ise, SGK uzmanı Ekrem Sarısu tarafından açıklandı. Sarısu, bir okurdan gelen soruya yanıt verirken, doğru şartları sağlayan emeklilerin aynı anda üç farklı emekli maaşı alabileceğini belirtti.

“Soru sahibiniz, dul eş ve yetim aylığı alırken, eksik SSK primlerini tamamlayıp emekli olduğunda üç maaşı birlikte alabilir mi?” sorusuna yanıt veren Sarısu, şu şekilde açıkladı: “Babanız Emekli Sandığı mensubu olduğundan, SSK’dan emekli olduğunuzda hem eşinizden, hem babanızdan hem de kendi emekli maağınızdan toplamda üç aylığı birden alabilirsiniz.”

Şartlar ve Kimler Yararlanabilir?

Bu avantajdan faydalanabilmek için belirli şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Öncelikle, emeklinin babasının Emekli Sandığı mensubu olması şart. Ayrıca, SSK’dan emekli olabilmek için eksik primlerin tamamlanması gerekiyor. Bu şartları sağlayan SSK emeklisi kızlar, eşlerinden, babalarından ve kendi emekli maağından üç farklı aylığı aynı anda almaya hak kazanıyorlar.

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