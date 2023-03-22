SGK toplu para ödüyor! Milyonlar alabiliyor, tek bir dilekçe yazmanız yeter

EYT çıkmadı diye üzülen emeklilik hakkını elde edemeyenlere SGK'dan güzel haber geldi. SGK Toplu para ödemesi yapacak. Emekli olamayanlar dilekçe yazarak başvuru yapmaları halinde ödedikleri primi geri alabilecek. Ayrıca fazla borçlanma yapanlar da ödemelerini alma hakkına sahip olacak. Sadece tek sefere mahsus olarak SSK ve Bağ-Kur'lu olanlara yapılacak ödemenin ayrıntıları belli oldu. Detaylar haberimizin devamında sizi bekliyor…

EYT'de kademeli prim barajına takılanlara sosyal güvenlik kurumundan Müjdeli Haber geldi. SSK ve bağ-kur'lu olan vatandaşlar eğer emekli olamıyorsa SGK'ya başvuru yaparak Toplu parayı iadesi alabilecek. SGK, yazılı başvuru yapanlara ödeme yapacağını duyurdu. EYT'den faydalanamayan ve çeşitli sebeplerden dolayı emekli olamayan SSK ve bağ kurlular bu ödemeden tek sefere mahsus olarak faydalanacak. SGK prim iadesi ile ilgili merak edilen Detaylara haberimizin devamında ulaşabilirsiniz...

SGK'DAN TOPLU PARA İADESİ İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

Sosyal güvenlik kurumundan son dakika açıklaması geldi. Çeşitli sebeplerden dolayı emekli olamayan EYT'den yararlanamayan kişiler başvuru yapmaları durumunda SGK'dan yüklü toplu ödeme alabilecek. ek ücret prim borçlanması ve birden fazla Sosyal Güvenlik Kurumu çalışması söz konusu ise yazılı dilekçe ile sosyal güvenlik kurumuna başvuru yaparak ödediğiniz primleri geri iade alabilirsiniz. SGK Toplu para iadesi ile ilgili detayları açıkladı.

SGK'dan Toplu parayı iadesi ile ilgili genelge yayınlandı. Emekli olamayan kişiler borçlanarak veya çalışarak yaptıkları prim ödemelerini tek sefere mahsus olarak geri alabilecek. Bunun için yapılması gerekenler de SGK tarafından tek tek açıklandı.

TEK DİLEKÇE YAZMANIZ YETERLİ

Sosyal güvenlik kurumundan Toplu para iadesi almak için sadece dilekçe yazmanız yeterli oluyor. Emeklilik için gerekli şartları taşıyamayan kişiler Sosyal Sigortalar merkezine ya da Kaymakamlığa başvuru yaparak geri iade alabiliyor. Müşterek ödenen sigorta primleri bu ödeme kapsamına giriyor. Sadece yazılı başvuru yapanlar ödeme alma hakkına sahip oluyor.

Sigortalı olan kişinin hayatını kaybetmesi durumunda ise yakınları başvurarak Toplu para iadesi alabiliyor. Bir defaya mahsus olarak verilen bu ödemede sigortalı kişilerin kendi işini yürütmesine gerek bulunmuyor. 2008 yılı öncesi ve sonrasında sigorta girişi olanlar işçi ve işveren katkı payı ödeyenler bu haktan yararlanma şansına sahip oluyor.

BORÇLANMALARDA ÖDEMEYE DAHİL

Sosyal Güvenlik Kurumu para iadesinde genel sağlık sigortası ve kısa vadeli sigorta ödemeleri top dahil edilmiyor. Ancak isteğe bağlı sigorta primi ve borçlanmalar toplu para iadesine dahildir. Yani doğum borçlanması ve askerlik borçlanması yapanlar bu paraları da geri iade alabiliyor.

Yine birden fazla işte çalışan kişiler üst sınırı aşmaları durumunda ödedikleri sigorta primleri için iade başvurusu yapabiliyor. Sadece dilekçe ile başvuru yapanlar ödeme alabilirken işveren adına ödenen sigorta primleri iade edilmiyor.