SGK-SSK başlangıç tarihi 1993-2009-2013 olanlar yaşadı! 1800-2160 gün primle emeklilik müjdesi!

Özellikle SSK başlangıç tarihi 1993, 2009 ve 2013 olanlar, prim ve yaş şartlarını sağladıkları takdirde avantajlı koşullarla erken emekli olabiliyor. SGK’nın sunduğu bu olanaklarla 1800 ila 2160 gün primle emeklilik mümkün. İşte erken emeklilik detayları...

1. Kadınlar İçin Doğum Borçlanması ile Erken Emeklilik

Kadın çalışanlar, doğum borçlanması yaparak emeklilik yaşlarını öne çekebiliyor.

Avantajlar:

3 çocuğa kadar borçlanma hakkı tanınıyor. Her çocuk için 720 gün (2 yıl), toplamda 2160 gün (6 yıl) erken emeklilik fırsatı sunuluyor.

Şartlar:

Doğumun sigorta başlangıç tarihinden sonra gerçekleşmiş olması gerekiyor.

Borçlanma yapılan dönemde çalışmamış olmak gerekiyor.





2. Erkekler İçin Askerlik Borçlanması ile Emeklilik

Sigortalı erkek çalışanlar, askerlik borçlanması ile sigorta giriş tarihini öne çekerek erken emeklilik avantajından yararlanabiliyor. Sigorta başlangıcı askerlik süresi kadar geriye çekiliyor. Bu sayede emeklilik yaşı 1 yıl öne alınabiliyor.





3. Kısmi Emeklilik ile Avantajlı Çıkış

15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 prim gününü tamamlayanlar, yaş şartını yerine getirdiklerinde kısmi emeklilik hakkına sahip oluyor.

Kimler Yararlanabilir?

9 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar. Prim gün sayısını tamamlayarak yaş şartını bekleyenler.





4. Malulen Emeklilik: Yüzde 60 İş Gücü Kaybı Şartı

Çalışma gücünü %60 oranında kaybettiği sağlık raporuyla belgelenen sigortalılar, malulen emekli olabiliyor.

En az 1800 gün prim ödemesi yapılmış olması gerekiyor. Yaş şartı aranmıyor. Malulen emekli olan kişiler yeniden çalışamıyor.





5. Engelli Çalışanlar için Erken Emeklilik

%40 ve üzeri engelli raporuna sahip çalışanlar, yaş şartı olmadan emekli olabiliyor. 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 prim günü yeterli. Engelli emekli olan bireyler çalışmaya devam edebiliyor.





6. Yıpranma Payı ile Ağır İşlerde Çalışanlara Erken Emeklilik

SGK’nın belirlediği ağır işlerde çalışanlar, yıpranma payı sayesinde sigortalılık sürelerini artırarak emeklilik yaşını düşürebiliyor. Eklenen prim süresinin yarısı yaş şartından düşülüyor. Yıpranma payı yalnızca SGK’nın tanımladığı meslek grupları için geçerli.





7. Engelli Çocuğu Olan Annelere Özel Haklar

Engelli çocuğu olan anneler, primlerinin dörtte birinin eklenmesiyle erken emekli olabiliyor. Bu ayrıcalık sayesinde emeklilik yaşı önemli ölçüde öne çekiliyor.

Kaynak: Erken emeklilik fırsatlarından yararlanmak için SGK ile iletişime geçerek detaylı bilgi alabilirsiniz.

Derleyen: gazeteoku.com