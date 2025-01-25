SGK resmi duyurusu; Bu kişiler için erken emeklilik geldi

Erken emeklilik beklentisi içinde olan vatandaşlar, SGK’nın yaptığı açıklamaları yakından takip ediyor. Son olarak SGK, belirli hastalıklara sahip bireylerin malulen emeklilik hakkından yararlanabileceğini duyurdu. Peki, bu hastalıklar neler ve erken emeklilik şartları nelerdir? İşte detaylar…

Malulen Emeklilik Nedir?

SGK, belirli sağlık sorunları nedeniyle çalışamaz duruma gelen sigortalı bireylere malulen emeklilik hakkı tanıyor. Bu haktan yararlanabilmek için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor:

✅ En az %60 iş gücü kaybı yaşanması ve bu durumun Sağlık Kurulu Raporu ile belgelenmesi

✅ Sigortalı olarak en az 10 yıl çalışmış olmak ve 1800 gün prim ödemesi yapmak (Bazı meslek hastalıkları ve iş kazaları durumunda farklı kriterler uygulanabilir)

✅ SGK tarafından yetkilendirilmiş hastanelerden alınan sağlık raporuyla maluliyet durumunun onaylanması

Şartları sağlayan bireyler, SGK’ya başvurarak erken emeklilik hakkını kullanabilir.

Hangi Hastalıklar Malulen Emeklilik Kapsamında?

SGK’nın belirlediği kriterlere göre, aşağıdaki hastalıklara sahip bireyler erken emeklilik hakkı kazanabilir:

🟢 Kanser türleri

🟢 Parkinson hastalığı

🟢 Siroz

🟢 Beyin tümörleri

🟢 Zihinsel engellilik ve zeka geriliği

🟢 Epilepsi (ileri düzey nöbet bozuklukları)

🟢 Bipolar bozukluk ve şizofreni gibi psikiyatrik rahatsızlıklar

🟢 Kalp yetmezliği (ileri seviyedeki vakalar)

🟢 Görme kaybı ve ileri derecede görme bozuklukları

🟢 Sinir sistemi hastalıkları (MS, ALS gibi nörolojik rahatsızlıklar)

🟢 Behçet hastalığı (ciddi nörolojik etkiler gösteren vakalar)

Bu hastalıklardan birine sahip olan bireyler, SGK tarafından yetkilendirilen sağlık kuruluşlarına başvurarak malulen emeklilik sürecini başlatabilir.

Erken Emeklilik İçin Başvuru Nasıl Yapılır?

Erken emeklilik hakkından yararlanmak isteyen bireyler, şu adımları izleyerek başvuru yapabilir:

1️⃣ Yetkili hastanelerden sağlık kurulu raporu almak

2️⃣ Raporla birlikte SGK il veya ilçe müdürlüklerine başvuruda bulunmak

3️⃣ SGK tarafından yapılan değerlendirme sonucunda uygun görülen kişilerin emeklilik işlemlerini tamamlamak

Daha fazla bilgi ve başvuru detayları için SGK’nın resmi web sitesi olan www.sgk.gov.tr adresini ziyaret edebilir veya en yakın SGK müdürlüğüne başvurabilirsiniz.

Kaynak: Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)