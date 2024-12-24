SGK resmen açıkladı: Artık bu kişiler çift maaş alıyor

Kadınların ekonomik güvenliğini desteklemeyi amaçlayan bu yeni düzenlemeler, sigortalıların prim ödeme gün sayısını etkileyen değişiklikleri de içeriyor.

Ölüm Maaşı İçin Yeni Prim Gün Sayısı Şartları

Yeni düzenlemeye göre, kadınların ölüm maaşından faydalanabilmesi için prim gün sayısında belirli kriterler bulunuyor. Bu şartlar şunlardır:

SSK’lı çalışanlar için 900 gün prim ödenmiş olması gerekmektedir. Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensupları için ise 1800 gün prim ödenmiş olmalıdır.

Bu değişiklik ile birlikte, doğum ve askerlik borçlanmaları, eksik prim günlerini tamamlamak için artık geçerli kabul edilmiyor. Kadınların bu şartları sağlamak için daha önceki yıllara ait prim ödemeleri dikkate alınıyor. Yeni düzenlemeler, kadınların ölüm maaşı başvurularında süreci daha net bir hale getiriyor, ancak başvuru yapacakların belirli şartları yerine getirmeleri gerekiyor.

Yetim Kız Çocukları İçin Sağlanan Yeni Haklar

SGK, yetim aylığı konusunda da önemli düzenlemelere gitmiş durumda. Bu düzenlemelere göre, anne ve babasını kaybetmiş kız çocukları için ekonomik destek sağlayan bir uygulama bulunuyor. Ancak bu destekten yararlanabilmek için bazı koşullar mevcut:

Çalışmama şartı: Yetim aylığı almak isteyen kız çocukları çalışmıyor olmalıdır.

Evlilik durumu: Evlilik durumunda bu hak kaybedilmektedir.

Kız çocuklarına yönelik sağlanan bu haklar, genç kadınların ekonomik bağımsızlıklarını güçlendirmek ve yaşamlarını daha stabil bir şekilde sürdürebilmelerini sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Başvuru yapacak kişilerin, şartları dikkatlice incelemeleri gerektiği uzmanlar tarafından belirtiliyor.

2008 Öncesi Haklar ve Yeni Düzenlemeler

SGK'nın 1 Ekim 2008 tarihi sonrasında yapılan düzenlemeler, kadınların ölüm maaşı ve yetim aylığı başvurularında önemli değişiklikler getirmiştir. 2008 öncesi dönemde, kadınlar eşlerinden ve babalarından aynı anda maaş alabiliyorlardı. Ancak, sonrasında yapılan değişiklikle çifte maaş hakkı, yalnızca belirli şartlarla mümkün hale gelmiştir. Bu değişiklik, eski hak sahiplerinin durumunu etkilemezken, yeni başvurular için daha detaylı bir değerlendirme süreci getirilmiştir.

Kaynak:

https://www.sgk.gov.tr/Content/Post/70fa4a38-aaf1-4f86-aa55-54fdbf4e2481/Olum-Ayligi-2024-05-23-03-07-47