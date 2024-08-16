SGK parça pincik ediyor! Hemen hizmet dökümüne bakın bu ibare olanın emekliliği yanacak

Bu harflerin hizmet dökümünde yer alması durumunda emeklilik başvuruları geçersiz sayılabilir ve vatandaşlar emeklilik hakkını kaybedebilir.

EYT Yasası ve Emeklilik Sürecindeki Değişiklikler

EYT yasası ile birlikte, 8 Eylül 1999 ve öncesinde işe giren vatandaşların emeklilik şartlarında önemli değişiklikler yapıldı. Bu yasa ile birlikte, emeklilik hakkı kazanmak için gerekli olan prim gün sayısı ve sigortalılık süresi şartları korunurken, yaş şartı tamamen kaldırıldı. Böylece, milyonlarca vatandaş emeklilik için gerekli olan diğer şartları yerine getirerek emeklilik başvurusunda bulunmaya başladı.

Ancak, SGK tarafından yapılan son uyarılar, emeklilik sürecinde dikkat edilmesi gereken başka hususları da gündeme getirdi. Özellikle hizmet dökümünde yer alan bazı harfler, emeklilik hakkını doğrudan etkileyebilir.

‘S’, ‘Ş’ ve ‘K’ Harfleri Ne Anlama Geliyor?

SGK müfettişi Nergis Şimşek tarafından yapılan açıklamalara göre, hizmet dökümlerinde yer alan ‘S’, ‘Ş’ ve ‘K’ harfleri, sigortalıların sigorta süreçlerinde sahtecilik veya şüpheli durumlar ile ilgili kritik bilgiler sunuyor. Bu harfler sırasıyla şu anlamlara geliyor:

(S) Sahte: Bu harf, hizmet dökümünde yer alan sigorta kaydının sahte olduğunu gösterir. Bu durumda, söz konusu sigorta bildirimi, emeklilik işlemlerinde dikkate alınmaz.

(Ş) Şüpheli: Bu harf, sigorta kaydının şüpheli olduğunu ve incelemeye tabi tutulduğunu ifade eder. Şüpheli olarak işaretlenen hizmet dökümü, hem hizmet bildirimlerinde hem de aylık bağlama işlemlerinde dikkatle incelenir.

(K) Kontrollü: Bu harf, sigorta kaydının kontrollü olduğunu ve denetim altında bulunduğunu gösterir. Kontrollü kayıtlarda da emeklilik başvurusu sürecinde bu hizmetler göz ardı edilebilir.

Hizmet Dökümünüzü Kontrol Edin, Emekliliğinizi Riske Atmayın

EYT kapsamında emeklilik başvurusunda bulunan veya bulunmayı düşünen vatandaşların hizmet dökümünü dikkatlice incelemesi büyük önem taşıyor. E-

Devlet üzerinden hizmet dökümüne bakan vatandaşların, eğer dökümlerinde ‘S’, ‘Ş’ veya ‘K’ harflerinden biri yer alıyorsa, bu durumu derhal SGK’ya bildirmeleri gerekiyor. Bu harflerin yer aldığı kayıtlar, emeklilik maaşı bağlama işlemlerinde dikkate alınmayabilir ve bu da vatandaşların emeklilik haklarını kaybetmesine yol açabilir.