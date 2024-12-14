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SGK listeyi açıkladı; Erken emeklilik için fırsat! 1800 - 2160 - 3600 gün...

SGK tarafından yapılan son duyurular, erken emeklilik hakkında merak edilen detayları gözler önüne seriyor. Emeklilik için genel şartlar olan yıl, yaş ve prim gününün tamamlanması gerekiyor. SGK’nın açıkladığı bazı özel durumlarda, çalışanlara erken emeklilik imkânı sunulabiliyor. İşte detaylar...

SGK listeyi açıkladı; Erken emeklilik için fırsat! 1800 - 2160 - 3600 gün...

Emekli olabilmek için gereken yıl, yaş ve prim şartları temel kriterler arasında yer alıyor. Bununla birlikte, bazı durumlarda bu şartları hafifletmek mümkün. SGK’nın duyurusuna göre erken emeklilik için farklı avantajlar sunuluyor. Bu noktada özellikle sigorta başlangıç tarihi ve özel durumlar devreye giriyor.

Erken Emeklilik için 7 Ayrı Fırsat

SGK’nın erken emeklilikle ilgili açıkladığı 7 ayrı avantaj, çalışanların yüzünü güldürüyor. İşte erken emeklilik için sunulan fırsatlar:

SGK listeyi açıkladı Erken emeklilik için fırsat! 1800 - 2160 - 3600 gün...

Çocuk Borçlanması ile Kadınlara Avantaj:

Kadın çalışanlar, sigortalı olduktan sonra doğan çocukları için borçlanarak prim günlerini artırabiliyor. 3 çocuğa kadar borçlanma hakkı ile 2160 gün, yani 6 yıl kazanılabiliyor. Bu şartı sağlayan kadınlar, yıl ve yaş şartını tamamlamışlarsa 6 yıl erken emekli olabiliyor.

15 Yıl ve 3600 Gün Şartı:

15 yıl sigorta süresi ve 3600 prim gününü dolduran kişiler, yaş şartını sağladıklarında emekli olabilir. Bu hak, 9 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar için geçerli. Ancak bu tarihten sonra sigortalı olanlar için prim şartı 4500 güne, yıl şartı ise 25 yıla çıkıyor.

Askerlik Borçlanması:

Erkek çalışanlar, sigortadan önce yaptıkları askerlik sürelerini borçlanarak emeklilik yaşını geri çekebilir ve prim günlerini artırabilir. Bu borçlanma ile sigorta başlangıcı erkene çekilir ve askerlik süresine bağlı olarak 1 yıla kadar erken emeklilik mümkün olabilir.

SGK listeyi açıkladı Erken emeklilik için fırsat! 1800 - 2160 - 3600 gün...

Malulen Emeklilik:

Çalışma gücünün en az %60’ını kaybeden kişiler, sağlık raporu alarak malulen emekli olabilir. Bu durumda, 1800 gün prim şartını sağlamak yeterlidir.

Engelli Çalışanlar için Kolaylık:

En az %40 engellilik oranına sahip çalışanlar, vergi indirimi aldıkları takdirde yaş şartına bakılmadan emekli olabilirler. Bu hak, 15 yıl 3600 günden başlayarak, sigorta başlangıç tarihine göre 18 yıl ve 4680 güne kadar değişebilir.

Fiili Hizmet Süresi Zammı:

Bazı meslek gruplarında çalışanlara, SGK tarafından açıklanan listeye göre, sigortalılık sürelerine ek günler kazandırılır. Bu düzenleme, daha erken emekli olma imkânı sağlar.

Engelli Çocuğu Olan Anneler:

Başkasının bakımına muhtaç derecede engelli çocuğu olan anneler, 1 Ekim 2008 sonrası yatırılan primlerin %25’i kadar ek prim kazanır. Bu süre, yaş şartından düşülerek erken emeklilik avantajı sağlar.

SGK’dan Detaylı Bilgi Alınabilir

Erken emeklilik şartları kişisel durumlara göre farklılık gösterebilir. Bu nedenle, SGK ile iletişime geçerek kendi emeklilik şartlarınızı öğrenmeniz önerilir. SGK’nın internet sitesi ve il müdürlükleri, bu konuda detaylı bilgi alabileceğiniz yerlerdir.

Kaynak ve detaylı bilgi: SGK 

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