SGK girişi olanlar dikkat! SSK 4A 4B 4C ile Bagkur'lulara toplu para ödemesi

SGK, doğum yapan kadın çalışanlara verilen emzirme ödeneği ile yeni anne-baba olan ailelere destek oluyor. Geçtiğimiz yıl 115 milyon 984.712 TL emzirme ödeneği sağlayan SGK, 2022 Ocak ile Temmuz döneminde 291.649 rapor karşılığında 91 milyon 747.507 TL emzirme ödeneği ödemesi gerçekleştirdi. Bu ödenek SSK ve BAĞ-KUR’lulara sağlanırken, kamu görevlilerine ise kendi kurumları tarafından ödenmektedir.

Emzirme ödeneği, doğum yapması halinde sigortalı kadınlara veya sigortalı olmayan eşinin doğum yapması durumunda sigortalı erkeklere verilen bir ödemedir. Ayrıca hizmet akdine tabi çalışan kadınlara veya kendi adına ve hesabına çalışan kadınlara da emzirme ödeneği verilmektedir.

Emzirme ödeneği miktarı, doğum yapan sigortalı kadınlara ve sigortalı olmayan eşinin doğum yapması halinde sigortalı erkeklere 316 TL olarak belirlenmiştir. SGK, 2020’de 108 milyon 652 bin 664 TL, 2021’de ise 115 milyon 984 bin 712 TL emzirme ödeneği sağlamıştır. Bu yıl ise ocak ile temmuz arasında 291 bin 649 rapor karşılığında 91 milyon 747 bin 507 TL emzirme ödeneği ödenmiştir. SSK ve BAĞ-KUR kapsamındaki sigortalılara SGK tarafından yapılan yardımlar, kamu görevlilerine ise kendi kurumları tarafından yapılmaktadır.

Emzirme ödeneğinden faydalanabilmek için 4a’lı çalışan sigortalıların doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olması gerekmektedir. 4b’li çalışan sigortalılar için ise doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi yatırılmış olması ve herhangi bir prim veya borçları bulunmaması gerekmektedir. Emzirme ödeneğine hak kazanan kişilerin doğumun canlı gerçekleşmiş olması da bir diğer şarttır.

Emzirme ödeneğine hak kazanan sigortalılar, talep dilekçesi verme şartı olmadan otomatik olarak ödemeler yapılmaktadır. Ödemeler, anlaşmalı bankalara veya sigortalının belirlediği hesaba yatırılmaktadır. Hak sahipleri ödemelerini 5 yıl içinde çekebilme imkanına sahiptir.

Başvurular ise sistemde belirtilen emzirme ödeneği raporu üzerinden otomatik olarak gerçekleştirilmektedir. Ödemeler, anlaşmalı bankalara veya sigortalının hesabına yapılmaktadır. Bu nedenle başvuru yapma gibi bir işlem gerekmemektedir. Ödemeler, beş yıl içinde çekilebilmektedir.

Bu toplu para ödemesi, SGK’nın 4a, 4b ve 4c ile BAĞ-KUR’lulara yönelik emzirme ödeneği politikasının bir parçasıdır. Bu ödeme, doğum yapmış sigortalılara ve sigortalı olmayan eşinin doğum yapması durumunda sigortalı erkeklere maddi destek sağlamayı amaçlamaktadır. Böylece ailelere, bebeklerinin emzirme döneminde ekonomik olarak rahatlamaları için bir destek sunulmaktadır.