GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Ekonomi /

SGK girişi 1999-2021 arası olana prim, yaş, yıl tablosu; Bakan emeklilik yaşını görüyor

Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) girişi 1999-2021 yılları arasında olan çalışanlar için emeklilik şartlarında önemli düzenlemeler yapıldı.

SGK girişi 1999-2021 arası olana prim, yaş, yıl tablosu; Bakan emeklilik yaşını görüyor

Bu döneme ait emeklilik tablosu, çalışanların geleceğini planlaması açısından kritik bilgiler içeriyor. İşte, yeni düzenlemelerle birlikte şartların detaylı incelemesi:

Emeklilik Şartları: Prim, Yaş ve Sigortalılık Süreleri

1. Prim Gün Sayısı

2000-2021 yılları arasında SSK girişi olanlar için prim gün sayısı, sigorta başlangıç tarihine göre şu şekilde belirlendi:

2000-2008 Dönemi: Bu dönemde sigortalı olanlar için emeklilik için gerekli prim gün sayısı 7.000 ile 7.200 arasında değişiyor.

2008-2021 Dönemi: Sigorta başlangıcı 2008-2021 arası olanlar için prim gün sayısı şartı 7.200 günden başlayarak daha yukarı seviyelere çıkabiliyor.

2. Yaş Şartı

Yaş kriterlerinde kademeli geçiş sistemi uygulanıyor:

Kadınlar:

2000 sonrası sigorta başlangıcı olanlar için alt yaş sınırı 58 olarak belirlenmiştir.
Bazı durumlarda bu yaş 65'e kadar çıkabilir.

Erkekler:

60 yaş alt sınır olarak kabul edilmiştir.
Kademeli olarak 65 yaşa kadar uzayabilir.

3. Sigortalılık Süresi

Sigortalılık süreleri de emeklilik hakkı için kritik bir kriterdir:

2000 Öncesi: Kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 25 yıl.

1999-2021 Arası: Bu dönemde daha esnek bir sistem uygulanmakta olup, yaş ve prim günü ile birlikte değerlendirilir.

Kimler Bu Düzenlemelerden Faydalanacak?

Bu tablo, SSK’ya bağlı çalışanlar kadar özel sektör çalışanlarını da kapsıyor. Sigorta başlangıcı bu döneme denk gelenler, SGK hizmet dökümü ile kendi şartlarını kontrol edebilir.

Yaş Esnetilmesi Söz Konusu Mu?

Mevcut düzenlemelere göre, belirli şartları karşılayan bireyler için yaş kriterinde esneme olabilir. Ancak bu durum, bireysel sigorta dökümü ve toplam prim gününe göre değişiklik gösterebilir.

Sigorta Süremin Yetip Yetmediğini Nasıl Öğrenebilirim?

Sigortalılık süresi ve prim günü hesaplamaları için SGK hizmet dökümünü e-Devlet üzerinden kontrol edebilirsiniz.

Kaynaklar: Sosyal Güvenlik Kurumu Resmi Web Sitesi

e-Devlet Kapısı Hizmet Dökümü Sorgulama

ÇOK OKUNAN HABERLER
Ziraat Bankası kartı olana yılbaşı müjdesi; 8.500 TL hdiye para Ziraat Bankası kartı olana yılbaşı müjdesi; 8.500 TL hdiye para
5.200 TL taksitle 900.000 TL kredi! Ziraat Bankası'ndan KONUT KREDİSİ kampanyası 5.200 TL taksitle 900.000 TL kredi! Ziraat Bankası'ndan KONUT KREDİSİ kampanyası
SGK girişi 1999-2021 arası olana prim, yaş, yıl tablosu; Bakan emeklilik yaşını görüyor SGK girişi 1999-2021 arası olana prim, yaş, yıl tablosu; Bakan emeklilik yaşını görüyor
Maaş tablosu ayyuka çıktı; Emeklinin yeni aylığı buymuş Maaş tablosu ayyuka çıktı; Emeklinin yeni aylığı buymuş
1.099 TL'ye raflarda; ŞOK beklenen makinayı getirdi 1.099 TL'ye raflarda; ŞOK beklenen makinayı getirdi
O burçlar kötü günleri geride bıraktı; 2025 onların senesi olacak O burçlar kötü günleri geride bıraktı; 2025 onların senesi olacak
SON HABERLER
Ve liste resmen açıklandı; ÖTV'siz satılacak araçlar belli oldu Ve liste resmen açıklandı; ÖTV'siz satılacak araçlar belli oldu
Narin Güran davası son dakika karar; Narin'i kim, neden öldürdü? Narin Güran davası son dakika karar; Narin'i kim, neden öldürdü?
1 milyon TL’nin aylık faiz getirisi güncellendi! Banka banka yeni faiz oranları listesi 1 milyon TL’nin aylık faiz getirisi güncellendi! Banka banka yeni faiz oranları listesi
5.200 TL taksitle 900.000 TL kredi! Ziraat Bankası'ndan KONUT KREDİSİ kampanyası 5.200 TL taksitle 900.000 TL kredi! Ziraat Bankası'ndan KONUT KREDİSİ kampanyası
Gassal dizisi konusu nedir? Oyuncuları ve çekim yeri neresi, hangi şehir? Gassal dizisi konusu nedir? Oyuncuları ve çekim yeri neresi, hangi şehir?
Tarım Kredide yeni kallavi indirim; Bal, peynir, tereyağı, süt fiyatı düştü Tarım Kredide yeni kallavi indirim; Bal, peynir, tereyağı, süt fiyatı düştü
İstanbul'a acil kodlu tarih verildi; Eşik aşıldı! Yaklaşıyor yaklaşmakta olan İstanbul'a acil kodlu tarih verildi; Eşik aşıldı! Yaklaşıyor yaklaşmakta olan
Manchester City'nin genç yıldızı Galatasaray'a geliyor Manchester City'nin genç yıldızı Galatasaray'a geliyor