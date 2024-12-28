SGK girişi 1999-2021 arası olana prim, yaş, yıl tablosu; Bakan emeklilik yaşını görüyor

Bu döneme ait emeklilik tablosu, çalışanların geleceğini planlaması açısından kritik bilgiler içeriyor. İşte, yeni düzenlemelerle birlikte şartların detaylı incelemesi:

Emeklilik Şartları: Prim, Yaş ve Sigortalılık Süreleri

1. Prim Gün Sayısı

2000-2021 yılları arasında SSK girişi olanlar için prim gün sayısı, sigorta başlangıç tarihine göre şu şekilde belirlendi:

2000-2008 Dönemi: Bu dönemde sigortalı olanlar için emeklilik için gerekli prim gün sayısı 7.000 ile 7.200 arasında değişiyor.

2008-2021 Dönemi: Sigorta başlangıcı 2008-2021 arası olanlar için prim gün sayısı şartı 7.200 günden başlayarak daha yukarı seviyelere çıkabiliyor.

2. Yaş Şartı

Yaş kriterlerinde kademeli geçiş sistemi uygulanıyor:

Kadınlar:

2000 sonrası sigorta başlangıcı olanlar için alt yaş sınırı 58 olarak belirlenmiştir.

Bazı durumlarda bu yaş 65'e kadar çıkabilir.

Erkekler:

60 yaş alt sınır olarak kabul edilmiştir.

Kademeli olarak 65 yaşa kadar uzayabilir.

3. Sigortalılık Süresi

Sigortalılık süreleri de emeklilik hakkı için kritik bir kriterdir:

2000 Öncesi: Kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 25 yıl.

1999-2021 Arası: Bu dönemde daha esnek bir sistem uygulanmakta olup, yaş ve prim günü ile birlikte değerlendirilir.

Kimler Bu Düzenlemelerden Faydalanacak?

Bu tablo, SSK’ya bağlı çalışanlar kadar özel sektör çalışanlarını da kapsıyor. Sigorta başlangıcı bu döneme denk gelenler, SGK hizmet dökümü ile kendi şartlarını kontrol edebilir.

Yaş Esnetilmesi Söz Konusu Mu?

Mevcut düzenlemelere göre, belirli şartları karşılayan bireyler için yaş kriterinde esneme olabilir. Ancak bu durum, bireysel sigorta dökümü ve toplam prim gününe göre değişiklik gösterebilir.

Sigorta Süremin Yetip Yetmediğini Nasıl Öğrenebilirim?

Sigortalılık süresi ve prim günü hesaplamaları için SGK hizmet dökümünü e-Devlet üzerinden kontrol edebilirsiniz.

Kaynaklar: Sosyal Güvenlik Kurumu Resmi Web Sitesi

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