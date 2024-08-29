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SGK Girişi 1999 - 2008 Yılları Arasında Olanlara 5 Yıl Erken Emeklilik! EYT Şartı Kalktı

EYT şartı kaldırıldı. SGK girişi 1999-2008 yılları arasında olanlara 5 yıl erken emeklilik az önce duyuruldu.

SGK Girişi 1999 - 2008 Yılları Arasında Olanlara 5 Yıl Erken Emeklilik! EYT Şartı Kalktı

1999-2008 yılları arasında SGK girişi olanlara EYT şartsız erken emeklilik fırsatı geldi. 5 yıl erken emeklilik düzenlemesi TBMM'de kabul edildi. Peki erken emeklilik kimleri kapsıyor?

EYT'siz erken emeklilik fırsatları Türkiye'de milyonlarca çalışan tarafından aranan başlıklar arasında yer alıyor. Emeklilik sistemine dair yeni gelişmeler yakından takip edilirken Nihayet Haber geldi. Özellikle küçük esnaf için önemli bir gelişme var. Prim indirimi ile Küçük esnafa 5 yıl Erken emeklilik geliyor. TBMM'nin yeni yasama döneminde kabul edilmesi beklenen düzenleme sayesinde esnaf için aranan prim gün sayısı şartı 7200 güne düşürülecek. Bazı şartlar doğrultusunda küçük esnaf Bu sayede 5 yıl erken emeklilik hakkına sahip olacak.

TBMM yeni yasama dönemine yoğun bir gündemle başlayacak. Özellikle geçtiğimiz dönemden kalan torba yasa maddeleri mecliste görüşülecek en önemli konular arasında yer alacak. Torba yasa maddeleri arasında erken emeklilik düzenlemeleri de var. Özellikle küçük esnaf için prim gün sayısı indirimi emeklilikte büyük bir avantaj sağlayacak. Yeni prim indirimi düzenlemesi ile birlikte Küçük esnafa 5 yıl erken emeklilik fırsatı geliyor. Peki erken emeklilik kimleri kapsayacak? Yeni erken emeklilik düzenlemesi şartları neler?

SSK VE BAĞKUR PRİM GÜNÜ EŞİTLENECEK

SSK ve bağ-kur prim eşitlemesi Ekim ayında geliyor. Milyonlarca küçük esnafı ilgilendiren düzenlemenin hayata geçmesi durumunda emeklilik için aranan 9000 gün prim şartı düşecek. Artık bağ-kurlularda SSK'lı çalışanlar gibi 7200 gün prim sayısı ile emeklilik şansı elde edecek.

EYT’SİZ 5 YIL ERKEN EMEKLİLİK

Ekim ayında TBMM'de yeni yasama döneminin başlaması ile birlikte gündeme gelecek olan bu düzenleme EYT'siz 5 yıl erken emeklilik fırsatı sağlayacak. Ancak düzenlemeden herkes yararlanamıyor. Sadece Küçük esnafa yönelik olarak hazırlanan düzenleme ile 10 ve altında çalışanı olan esnafların kapsama alınacağı öğrenildi. Yaklaşık 1.1 milyon bağ-kurlu bu düzenleme sayesinde erken emekli olma şansına sahip olacak.

YAŞ DÜŞECEK Mİ?

Bağ-kur prim indirimi düzenlemesi ile birlikte yaş şartının düşük düşmeyeceği de merak konusu. Düzenlemenin detayları henüz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanmadı. Prim indiriminin gelmesiyle beraber emeklilikte aranan yaş şartının da 5 yıl öne çekileceği tahmin ediliyor. Ekim ayında Torba Yasa maddeleri ile görüşülecek olan düzenleme hayata geçtikten sonra detaylarda ortaya çıkacak.

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