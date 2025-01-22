SGK girişi 1996-2015 arası olan yaşadı; 1800 ve 3600 günle erken emeklilik var

Yapılan açıklamalara göre, 1996-2015 yılları arasında sigorta girişi olanlar için 1800 ve 3600 gün primle erken emeklilik fırsatları bulunuyor. SGK, belirli koşulları sağlayan çalışanlara erken emeklilik hakkı tanıyor. Peki, bu şartlar neler, kimler erken emekli olabilir? İşte detaylar…

SGK'dan 1996-2015 Arası Girişi Olanlara Büyük Müjde!

SGK’nın sunduğu bazı özel emeklilik hakları, 1996-2015 yılları arasında sigorta girişi olan çalışanlar için erken emeklilik fırsatları sunuyor. Özellikle 3600 gün ve 1800 gün primle emeklilik, bu dönemde çalışmaya başlayanlar için büyük avantajlar sağlıyor.

SGK’nın açıklamalarına göre, şu şartları taşıyan kişiler erken emeklilik hakkından faydalanabiliyor:

✅ 3600 gün primle kısmi emeklilik

✅ 1800 gün primle malulen emeklilik

✅ Anneler için 2160 gün borçlanma avantajı

✅ Engelli çalışanlara özel erken emeklilik hakları

✅ Yıpranma payı ile belirli mesleklerde erken emeklilik

3600 Günle Kısmi Emeklilik Şansı!

SGK, 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 gün prim ödemesini tamamlayan sigortalı çalışanlara kısmi emeklilik hakkı tanıyor. Ancak burada önemli bir nokta bulunuyor:

🔹 9 Eylül 1999 öncesinde sigorta girişi olanlar, 3600 günle emekli olabiliyor.

🔹 1999-2008 yılları arasında sigorta başlangıcı olanlar, 4500 gün prim ve 25 yıl sigortalılık süresiyle emekliliğe hak kazanıyor.

🔹 2008 sonrası sigorta girişi olanlar içinse 5400 gün prim gerekiyor.

3600 günle emekli olmak isteyen çalışanların yaş şartını da sağlamaları gerekiyor. Yaş sınırı, sigorta başlangıç tarihine göre değişiklik gösteriyor.

1800 Günle Malulen Emeklilik Hakkı

Eğer bir çalışan, iş gücünün %60 ve üzerini kaybettiğini sağlık raporuyla belgeleyebilirse, malulen emekli olabiliyor. Bunun için gereken şartlar şunlardır:

🔹 1800 gün prim ödemiş olmak

🔹 En az 10 yıl sigortalı olmak (Bağ-Kur’lular için bu süre aranmaz)

🔹 SGK tarafından yetkilendirilmiş hastanelerden sağlık raporu almak

Malulen emeklilik için yaş şartı aranmıyor, sadece çalışma gücü kaybı aranıyor.

Anneler İçin 2160 Gün Borçlanma ile Erken Emeklilik

Çalışan anneler için erken emeklilik hakkı SGK tarafından tanınan en önemli ayrıcalıklardan biri. 3 çocuğa kadar doğum borçlanması yapılarak, toplam 6 yıl (2160 gün) erken emekli olma hakkı sağlanıyor.

🔹 Her çocuk için 2 yıl (720 gün) prim kazanma hakkı var.

🔹 3 çocuk için toplam 2160 güne kadar borçlanma yapılabilir.

🔹 Prim ve yaş şartını tamamlayan anneler, erken emekli olabilir.

Özellikle 1996-2015 yılları arasında sigorta girişi olan anneler, doğum borçlanması yaparak erken emeklilik avantajı elde edebilirler.

Engelli Çalışanlara Yönelik Erken Emeklilik Avantajları

%40 ve üzeri engel oranına sahip çalışanlar, yaş şartına takılmadan belirli prim gününü tamamladıktan sonra erken emekli olabilirler.

Engelli çalışanların emekliliği için belirlenen şartlar:

Sigorta Başlangıç Tarihi Gerekli Prim Gün Sayısı Gerekli Sigortalılık Süresi

1996-2000 3600 gün 15 yıl

2001-2005 3700 gün 16 yıl

2006-2010 3800 gün 17 yıl

2011-2015 3900 gün 18 yıl

Yıpranma Payı ile Daha Hızlı Emeklilik

SGK, tehlikeli ve ağır işlerde çalışan sigortalılar için yıpranma payı avantajı sunuyor. Bu kapsamda çalışanlar için:

✅ Sigorta süresine ekstra gün ekleniyor.

✅ Emeklilik yaşından belirli bir süre düşülüyor.

Bu hak, polisler, madenciler, sağlık çalışanları, gazeteciler ve askerler gibi meslek gruplarına özel olarak tanınıyor.

📌 Detaylı bilgi için en yakın SGK müdürlüğüne başvurabilirsiniz.

Kaynak: https://www.sgk.gov.tr/Content/Post/c48be498-1e9c-4465-b7cd-fdfe15784589/Emekli-Kavrami-2022-05-15-05-14-44